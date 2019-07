Aremehisa critica en una campaña en redes sociales el "abandono" oficial a las víctimas del franquismo

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha puesto en marcha una campaña en sus redes sociales que mantendrá mientras persista la situación de "abandono al que las instituciones someten a las víctimas del franquismo" en la provincia de Córdoba.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, el presidente de Aremehisa, Rafael Espino, ha defendido la necesidad de llevar a cabo dicha campaña, puesto que "no puede haber una verdadera política de Memoria si ésta no cuenta con una dotación presupuestaria adecuada, y todo lo demás no dejan de ser más que brindis al sol".

De hecho, a través de la campaña, que se presenta con la pregunta de 'Córdoba, ¿cuándo comenzarán las exhumaciones?', se pone de manifiesto que solo se cuenta con "un presupuesto de 100.000 euros para exhumaciones en Andalucía", para recuperar los restos de miles de personas asesinadas por los franquistas, a las que sus familiares "no han podido enterrar, ni llorar".

Esto quiere decir, según se señala en la campaña de Aremehisa, que "solo se destinarán 12.500 euros por cada provincia andaluza" a la localización, exhumación e identificación de las víctimas, lo que equivale a "1.041 euros por provincia y mes", o lo que es lo mismo, se dedicarán "1,85 euros por cada desaparecido en Andalucía".

Presupuesto insuficiente

Pero, lo que demuestra que el citado presupuesto para las exhumaciones es insuficiente, a todas luces, según se subraya en la campaña difundida por Aremehisa en redes sociales, es el hecho de que solo se dispone de "un euro y siete céntimos por cada desaparecido en Córdoba y provincia en un año".

Se da la circunstancia de que Aremehisa ha lanzado esta campaña tras haber presentado, a finales del pasado junio, una reclamación formal ante la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz contra la pretensión del gobierno municipal de PP y Cs de reinstaurar nombres franquistas para calles de Córdoba, ya que con ello se incumplirían la Ley de Memoria Histórica estatal y la andaluza de Memoria Democrática.

Además, Aremehisa ha demandado "la supresión de todos los símbolos franquistas que todavía perviven en la ciudad de Córdoba, muchos de ellos recogidos en el dictamen final de la Comisión Municipal de Memoria Histórica creada en el anterior mandato".

También ha exigido la asociación memorialista "la supresión de los títulos honoríficos otorgados a militares golpistas", tal y como Aremehisa ya reclamó en 2018, advirtiendo que "la presencia de este tipo de elementos en espacios públicos e instituciones pone en tela de juicio nuestros valores y principios democráticos y supone un grave perjuicio para la memoria de las víctimas de la represión y dictadura franquistas y para la educación de las generaciones venideras".