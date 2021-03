Antonio Zurera: «El caso de una desaparición no debería archivarse nunca»

Hoy, 2 de marzo, se cumplen 13 años de la desaparición de Ángeles Zurera. Trece años en los que su familia no ha podido cerrar el duelo porque, aunque nunca se ha encontrado rastro de ella, están convencidos de que no se fue de su casa por voluntad propia. Este año, debido a la pandemia, no se podrá realizar la manifestación por las calles reivindicando una vez más su búsqueda y «justicia», como rezan algunas pancartas extendidas por Aguilar. Su hermano Antonio pide que el caso no se abandone.

-Antonio, cuéntenos cómo es esa sensación de que llegue otro 2 de marzo sin saber nada de Ángeles.

-Es una sensación de tristeza, dolor, de rabia. Dolor porque hay una persona querida que ha desaparecido. Y también, de agradecimiento, porque sabemos que hay un imputado, sabemos todas las cosas que dice el sumario y que no se puede encontrar 13 años después a mi hermana, o saber lo que ha pasado. Nos produce una sensación de tristeza y al mismo tiempo de indefensión. No sabemos qué hacer. Mientras mi hermana está desaparecida, el sumario diciendo que hay una persona imputada y al mismo tiempo, archivan provisionalmente el caso. No lo entendemos. El caso de una desaparición no debería de archivarse nunca.

-El único imputado es su exmarido, que fue condenado en el 2009 por un delito de malos tratos.

-Nosotros en ningún momento hemos denunciado a Manuel Reina Algaba. Nunca hemos puesto una denuncia contra él. Nunca lo hemos mencionado en el caso de la desaparición de Angelines. Nunca hemos pedido que lo imputen. Son tantos los indicios que la propia justicia lo imputa. En diferentes autos, los diferentes jueces y juezas dicen que tiene que ver con la desaparición, que miente, que sabe más de lo que dice. Y por ahora, nadie le ha quitado la imputación. Incluso tenemos declaraciones públicas de quien estuvo a cargo de la investigación más de 8 años, diciendo que para él el culpable de la desaparición es Manuel Reina Algaba. Lo que hace falta es encontrar pruebas que permita esclarecer el caso, en eso estamos y en eso están la policía judicial y la justicia, evidentemente. No sabemos lo que podemos tardar, esperemos que menos de 20 años, que prescribe todo.

-¿Qué pasos se tienen que dar judicialmente para que el caso prosiga?

-Aquí hay que diferenciar dos temas: uno es la investigación judicial y otro es la investigación policial. En la judicial nosotros lo que esperamos es que el caso no se cierre. Las personas tenemos el derecho a ser buscadas. Si no hay nada nuevo, lo que se tienen que activar es mecanismos y dar medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que activen esas búsquedas y las pongan en marcha, no archivar el caso y decir aquí no pasa nada. Por otro lado, está la investigación policial. Ya no nos preocupa tanto la policial, porque sabemos que policialmente se está trabajando. Y se está trabajando mucho y bien. El problema es que, nos encontramos con un caso que es complicado y difícil. A estas alturas, trece años después, seguimos buscando.

-¿Cuántas búsquedas van ya?

-No las tengo contadas, pero muchísimas. Más de las que la gente conoce. El pasado miércoles hicimos otra, de la que no se ha enterado nadie. Hemos buscado incluso en más de 250 pozos.

-En otras ocasiones ha hecho un llamamiento a quienes tuvieran algo de información.

-Tenemos la campaña Muestra un lazo verde en tu balcón, y vamos a poner otra pidiendo a todas las personas que sepan algo que hablen. Tenemos una investigación muy completa, hay más de 3.000 folios y quizás lo que nos haga falta es alguna información que se nos haga llegar para tirar del hilo.

-La Plataforma de Angelines Zurera ayuda a visibilizar no solo esa ausencia, sino el #tebuscaremientrasviva, así como las desapariciones de otras personas.

-Lo que hacemos es trasladar las alertas que se activan desde el Centro Nacional de Desaparecidos y las alertas por personas desaparecidas y darle la máxima publicidad posible. Sirve para que si alguien ha visto algo activen estas alertas y puedan decirlo. Quisiera también manifestar que una de las razones por las que estamos todavía con fuerza para seguir buscando a Angelines es la creación de la Plataforma y sus componentes. Sin eso, hubiese sido muy difícil llegar hasta aquí sin el trabajo de la plataforma, sin ese apoyo, siempre dispuestos a hacer cosas, nosotros sin la plataforma muy difícilmente podríamos haber llegado, porque es un apoyo que nos da mucha fuerza, mucho ánimo.