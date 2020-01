Las ampas exigen que se resuelva el problema de la limpieza de los institutos de Lucena

Desde las Ampas de los IES Marqués de Comares, Clara Campoamor y Sierra de Aras de Lucena exigen una solución inmediata al problema de suciedad que se acumula en este centro como consecuencia de la huelga indefinida iniciada hace cerca de un mes por las empleadas de la limpieza a las que se les adeuda por parte de la empresa adjudicataria del servicio, Tempo, las nóminas de dos meses más la paga extraordinaria de navidad.

Ramona Onieva, integrante del AMPA del Marqués de Comares ha instado “al director del centro a movilizarse y convocar una reunión con la delegación territorial de la Consejería de Educación de la junta de Andalucía en aras de una solución de urgencia”. Onieva lamenta el perjuicio que se está ocasionando a los alumnos y reconocen que su responsabilidad no pasa por una huelga sino por acudir a clase con normalidad, eso sí, en un entorno limpio.

Desde este AMPA reclaman más apoyo por parte del profesorado que debe acompañarlos en este tipo de concentraciones, han defendido la situación de las limpiadoras y han mostrado su apoyo a sus reivindicaciones.

Por parte del alumnado, Antonio Medina, en representación de los delegados de los distintos cursos del centro ha explicado que se están planteando volver a convocar una huelga, en este caso indefinida, en tanto no se dé una solución a este problema y ha recordado que los alumnos de este instituto llevaron a cabo una huelga los últimos dos días del pasado trimestre. Medina ha reconocido que la situación es insostenible y ha reivindicado que el instituto debe estar en condiciones de limpieza óptimas para que puedan acudir a clase con normalidad.

La presidenta del AMPA, Araceli García, ha insistido en que los padres no quieren que sus hijos falten a clase y al mismo tiempo han exigido una pronta solución por parte de la Junta de Andalucía o del propio ayuntamiento. García ha indicado que la directiva del centro no está haciendo todo lo que debería hacer y les ha exigido una mayor implicación en este asunto señalando que “puedan o no puedan hacerlo eso no es problema de los padres”.

La presidenta del AMPA ha solicitado que a pesar de que este problema no sea de su competencia el Ayuntamiento arbitre medidas que puedan solucionar este conflicto. Idéntica situación se ha repetido esta mañana en el IES Clara Campoamor donde padres y alumnos se han concentrado a las puertas del centro. Carmen Cáliz, presidenta del AMPA ha reconocido que han tenido acceso a las instalaciones para comprobar el grado de limpieza que presenta anunciando que los baños están limpios, debido al cumplimiento de los servicios mínimos, pero que el resto presenta graves problemas de limpieza.

Cáliz ha avanzado que este jueves hay una reunión prevista entre delegación de Educación y las trabajadoras afectadas a las 12 de la mañana en el IES Sierra de Aras y otra al día siguiente en el IES Marqués de Comares entre delegación y directores de los centros afectados en las que quieren estar presentes de una u otra manera para conocer de primera mano todo cuanto en estos encuentros se diga al respecto de este problema

Al margen de esta cuestión, Carmen Cáliz ha pedido más implicación al Ayuntamiento, ha lamentado que los 420 alumnos de este instituto estén atravesando por una situación a la que se le tendría que haber dado una solución antes de reiniciarse el curso, ha apoyado la reivindicación de las limpiadoras y ha finalizado insistiendo en que la situación es insostenible.