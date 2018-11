Amara, pendiente de la Junta para trasladarse al centro de renovables

El presidente de la asociación pro-personas con discapacidad psíquica Amara, Francisco Luis Beato Cobos, ha informado de que la sede «se trasladará al centro de energías renovables, pues por parte del Ayuntamiento de Lucena ya se nos han cedido verbalmente las instalaciones, pero hasta tanto no tengamos el documento de cambio de uso de la Junta de Andalucía no podemos hacer nada».

Beato señalaba que «sí me consta que el alcalde ha hecho gestiones en este sentido, pero dependemos de la Consejería de Empleo, que es quien tiene que dar el documento, y mientras tanto no podemos hacer nada, algo que no llegará hasta después de las elecciones». Apuntaba que «ello nos va a retrasar el proyecto entre 6 a 8 meses».

Según ha manifestado Beato, «se trasladarán todas nuestras dependencias del centro de educación y la residencia, a excepción del Taller de Empleo ubicado en el Centro de Los Santos». La asociación pro-personas con discapacidad psíquica Amara lleva pendiente más de un año de la contestación de la Dirección General de Innovación de la Consejería de Empleo para que cambie el uso del Centro de Energías Renovables de Lucena.

Fue precisamente en el transcurso del pleno de julio del 2017 cuando el alcalde informó sobre las gestiones que desde el Ayuntamiento de Lucena se estaban llevando con la Junta y la Consejería de Fomento para la cesión de las instalaciones del Centro de Energías Renovables a la asociación. Se trata de un edificio que lleva años sin que se le dé un futuro viable después de que la Junta de Andalucía invirtiera 3,4 millones de euros. Es una infraestructura propiedad de la Junta de Andalucía que se alza sobre suelo de titularidad municipal, cedido en su día y sobre el que el Ayuntamiento ha intercedido para la cesión y cambio de uso.

El objetivo es seguir creciendo en el Centro de Energías Renovables, algo que no es posible en la sede actual del Centro de Educación Especial y residencia de San Jorge de la calle Cervantes. El proyecto del Centro de Energías Renovables fue obra del arquitecto lucentino José Antonio Alba, que a su vez es el redactor del proyecto que Amara pretendía desarrollar en el centro municipal de Los Santos . Este proyecto prevé además ampliar la residencia, que actualmente aloja a 30 residentes, que tiene una larga lista de espera y que pretende ampliar inicialmente hasta 60 plazas y crear una residencia para personas adultas.

La asociación Amara se fundó en el año 1968 y desarrolla una labor de inserción educativa y de empleo de las personas discapacitadas a lo largo de medio siglo de trayectoria.