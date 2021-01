Alumnos de un instituto de Puente Genil reproducen el mural feminista que querían borrar en Madrid

Empezaron el lunes 25 y, este viernes, el patio del IES Juan de la Cierva de Puente Genil, luce ya, casi terminado, un mural con las imágenes de 15 mujeres pioneras feministas, igual al que se encuentra en un polideportivo del distrito de Ciudad Lineal en Madrid, que ha saltado a la polémica porque iba a ser borrado por decisión de PP y Ciudadanos, a petición de Vox, aunque finalmente la presión popular ha ganado la partida, y la pintura se queda.

El profesor de Plástica del IES Juan de la Cierva, Alejandro Saldaña, de 40 años, y recién llegado a este centro educativo de su pueblo este mes de septiembre, después de dar clase, como interino, en otros muchos institutos, ha revolucionado el centro con esta iniciativa, que ha involucrado a unos 180 chavales y chavalas desde 2º, 3º y 4º de ESO, y también de 1º y 2º de Bachillerato.

El pasado fin de semana, cuenta Saldaña, cuando vio la polémica que surgía con el mural de Ciudad Lineal, "me pareció muy fuerte que quisiesen eliminar a estas figuras del feminismo tan importantes para la historia, pero también como obra de arte". Así pues, el 'profe' de Plástica, como así lo llaman sus alumnos, buscó a través de Facebook al autor del mural del polideportivo de la Concepción, Jorge Nuño, y le preguntó si podía reproducir tal cual su mural "porque me parecía muy injusto que lo quisieran borrar". Al artista, "le pareció muy buena idea, me dio las gracias y me pidió que le fuese enviando fotos de la pintura", relata el profesor.

De esta forma, el mismo lunes lo habló con el jefe de estudios, que le dio su permiso y el material para poder llevarlo a cabo. Y en tiempo récord está casi terminado, "a falta de algunos detalles". Admite que "los compañeros no se creían que en una semana podríamos hacer esto", pero utilizando todas las horas de Plástica ha logrado que sus alumnos se conviertan en artistas, al tiempo que "han ido conociendo la historia de todas estas mujeres, que yo les he ido explicando mientras pintaban" y que tanto han hecho por el feminismo, pero claro, "ellos están ajenos a la polémica política" que se ha desatado en Madrid.

'La unión hace la fuerza' es el título del mural realizado en Ciudad Lineal, en el que aparecen mujeres ue han roto barreras en distintos ámbitos, desde la cosmonauta Valentina Tereshkova a la pintora Frida Kahlo.

Los pequeños artista de Puente Genil han utilizado pintura plástica de pared en un muro blanco junto a la pista de baloncesto y la "idea es dejarlo permanentemente, mientras dure". Espera Alejandro Saldaña que este próximo 8 de marzo, Día de la Mujer, sea un punto de referencia para concienciar a los alumnos del centro educativo.