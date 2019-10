Los alumnos del ciclo de Ganadería de Fuente Obejuna exigen profesores

Un grupo de alumnos del Ciclo Superior de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal del Instituto Lope de Vega de Fuente Obejuna han protestado esta mañana ante la Delegación de Educación para reclamar que se cubran las plazas de profesorado que están sin ocupar desde el inicio del curso.

Según ha explicado a este periódico el portavoz de los estudiantes, Josué Roldán, el curso debe ser impartido por cinco profesores y desde principio de curso sólo hay tres, por lo que las otras dos materias no las están recibiendo. Asegura el estudiante que el centro ha comunicado la incidencia a la delegación en varias ocasiones y que ésta le ha respondido que en unos diez días podrán saber si habrá profesores o no.

Los alumnos señalan que esta situación no se puede prolongar porque algunos de ellos aspiran, al ser un ciclo superior, a entrar el curso próximo en la universidad, pero que si no son evaluados de esas materias la nota será muy inferior o incluso si se les pone no evaluado, el acceso será imposible.

Señala Josué Roldan que además se da la circunstancia de que los 26 alumnos del ciclo son de fuera de Fuente Obejuna, de distintas provincias, y que sus padres están haciendo esfuerzos considerables para pagarles los alojamientos y la estancia en la localidad mellariense para ahora no recibir la formación requerida.

Los alumnos esperan poder hablar hoy con algún responsable de la delegación.