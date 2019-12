Los alojamientos rurales están ya reservados al 80% para Navidad

En los últimos años son cada vez más los turistas que apuestan por pasar parte de las navidades en alojamientos y casas rurales, donde Córdoba destaca en el conjunto de Andalucía, pues con sus 261 alojamientos, que cuentan con 2.609 plazas -según las últimas cifras oficiales disponibles-, es la segunda provincia andaluza con mayor oferta de este tipo de establecimientos, tan solo superada por Málaga.

En este contexto, y a poco más de una semana de la Nochebuena, las casas rurales cordobesas ya tienen reservadas en torno al 80% de sus plazas disponibles, según estimaciones de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, desde la que se apunta que este porcentaje de reservas es similar al registrado el pasado año por estas fechas.

De estas reservas, aproximadamente la mitad corresponden a turistas españoles, y la otra mitad a propios cordobeses que deciden desplazarse a otros puntos de la provincia para pasar en familia o amigos algunas de las jornadas navideñas, como explica el presidente de esta asociación, Antonio Caño.

Por otro lado, las reservas de turismo extranjero, que suelen ser mayores en este tipo de establecimientos sobre todo en la primavera y verano, serían, de momento, poco significativas. «En la época navideña el turista internacional suele decantarse por destinos de playa», recuerda Antonio Caño.

No obstante, esto no quiere decir que finalmente no haya un buen número de turismo exterior que acuda a las casas rurales cordobesas, a tenor de los datos registrados en los últimos años. En este sentido, conviene explicar que no todas las reservas finalmente se materializan en plazas ocupadas, y muchas plazas son reservadas o adquiridas los días previos a la Navidad.

Con todo, lo que sí está claro es que, un año más, los alojamientos rurales que más reservas están registrando son los de las comarcas de la Subbética y Los Pedroches, con una oferta turística paralela muy ligada a las actividades agroalimentarias y al entorno rural de ambas zonas, al aceite de oliva y a la dehesa.

Respecto a los días preferidos, estas reservas se reparten también en un 50% en torno a los días cercanos al día de Navidad y al de Nochevieja, siendo las del 25 más habituales en familias, y las del 31 de grupos de amigos, según indica Antonio Caño.

En relación a las navidades pasadas, Córdoba fue la cuarta provincia andaluza que registró mayor grado de ocupación de las plazas disponibles en el conjunto de las casas rurales, con un 43,2%, un punto más que la media andaluza, y por detrás de Huelva, con un 52,7%; Sevilla, 48,3%, y Granada, con un 43,7%, según los resultados de la Encuesta Puntual de Ocupación posterior de la Consejería de Turismo de la Junta correspondiente a la semana de Navidad del 2018, del 24 al 31 de diciembre.

Según esta encuesta, las casas rurales de Andalucía registraron las navidades pasadas un total de 41.229 pernoctaciones, para una media de ocupación del 42,2%, la tercera ocupacion más elevada desde que se tienen datos, solo superada por la del 2017, con un 42,6%, y por la del año 2007, con un 52,7%.