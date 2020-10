Almodóvar podría repetir el cribado de covid si no acude al menos un 30% de los seleccionados

Poco antes de las 10 de la mañana, hora prevista para el inicio del cribado de positivos por covid-19 organizado en el polideportivo de Almodóvar del Río, ya había una larga cola de ciudadanos esperando turno para hacerse la prueba y salir corriendo al trabajo, después de pedir permiso para ausentarse por este motivo. La afluencia era moderada, aunque mucho más numerosa que en horas posteriores. La alcaldesa de Almodóvar, Sierra Luque, esperaba el arranque junto a las concejalas de Salud e Igualdad, pendiente de cualquier problema. "Espero que la gente venga masivamente a hacer las pruebas por el bien de todos y que no ocurra como en otras localidades donde se ausentó mucha gente", confió.

Ana María Lemos, médico responsable de las pruebas, espera que al menos un 30% de los seleccionados acudan hasta las 15 horas a la cita, sin lo cual, la muestra no sería representantiva y habría que repetirla o ampliarla a otro día. También confirma que la presión asistencial no deja de crecer en el centro de salud de Almodóvar y llama a la ciudadanía a "aparcar temporalmente lo que no sea urgente, para poder centrar todos los recursos en parar el covid", explica.

El resultado de las pruebas se comunica inmediatamente a los positivos para que cancelen cualquier actividad, mientras a los que dan negativo se les informa con más tiempo.

Desde que se dio a conocer el repunte de casos, todo el mundo busca el origen del foco, que la alcaldesa sigue achacando a la proliferación de celebraciones privadas y a la bajada de la guardia de la población, que en algunos casos elude incluso cumplir las medidas de cuarentena establecidas y sigue saliendo a la calle. "Ya hemos puesto ya seis o siete multas en el pueblo por ese motivo", señaló Luque, insistiendo en llamar a la responsabilidad individual a toda la ciudadanía. En cuanto al lugar de las celebraciones privadas, el Ayuntamiento señala que "es imposible luchar contra eso desde fuera porque tienen lugar en parcelas y casas privadas donde se reúnen más personas de las que deberían".

La vista está puesta en esta noche, fecha de inicio de las fiestas del pueblo, pese a que están suspendidas oficialmente. "La gente va a querer celebrar sí o sí en sus casas", asegura convencido un policía local presente en el polideportivo, que confirma que se ha reforzado la dotación policial. "Vamos a estar muy vigilantes para evitar que haya concentraciones de gente en un momento tan delicado como este porque hay que parar esto como sea", asegura.

Los que acuden a la prueba, afirman que esta medida les da tranquilidad y no entienden que haya gente que no se presente. "El riesgo está ahí y es mejor saber si eres positivo asintomático y estás haciendo circular el virus entre tu familia, yo prefiero saberlo", señala Valle Ortiz, que cree que en septiembre ha habido "más fiestas de las que debería" Entre los encuestados, nadie tiene positivos cercanos, pero casi todo el mundo conoce ya a alguien contagiado por el virus.

El rumor persistente entre los vecinos es que el brote surgió en una pedida de soltera multitudinaria celebrada en Los Mochos, un caso similar al de Lucena que habría tenido impacto posterior por el contagio a personas de Almodóvar. "El problema es que nos pensamos que no hay contagios entre familiares y nos quitamos las mascarillas como si nada", comenta Ana Espinosa, preocupada por la deriva de los acontecimientos, "la solución no es cerrar la hostelería ni limitar el horario, eso solo va a traer la ruina a mucha gente".