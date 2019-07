Almazaras de la Subbética elabora el mejor aceite de oliva del mundo

La calidad de los aceites de la denominación de origen Priego de Córdoba no tiene rival desde hace años. Podrán alzarse vencedores de manera puntual en algunos certámenes vírgenes extra de otras zonas, pero cuando se cierra cada campaña la regularidad de este zumo de aceituna cordobés no tiene contestación. Almazaras de la Subbética se confirma en la campaña 2018/2019 como el mejor virgen extra del mundo, según refleja el ránking The World’s Best Olive Oils (WBOO), avanzado ayer por Mercacei. La cooperativa de Carcabuey se impone en las cuatro categorías definidas por esta clasificación al conseguir ser el mejor virgen extra, mejor aceite ecológico (orgánico), mejor almazara de aceite en producción convencional y mejor almazara ecológica.

La cooperativa, presidida por Francisco Serrano, ya fue en la edición anterior el segundo mejor aceite del mundo, solo superada por la empresa prieguense Knolive Epicure, además de conseguir el reconocimiento a mejor aceite ecológico y ser la mejor almazara en aceite convencional y ecológico. El mejor aceite del mundo se envasa con la marca Rincón de la Subbética y es un hojiblanco monovarietal de producción ecológica que no deja de darle premios a Almazaras de la Subbética. En la actual campaña ha sumado 259 puntos, superando a otro aceite de la denominación de origen Priego, Venta del Barón, que comercializa Muela Olives y logró 195 puntos. En el tercer puesto se sitúa Casa de Hualdo, de Castilla-La Mancha, y en el cuarto vuelve a aparecer Knolive Oils SL, con Epicure, que fue el vencedor en la campaña 2017/2018 y también es de Priego. En los diez primeros puestos del ránking aparecen otros dos vírgenes extra de Priego: Parqueoliva, de Almazaras de la Subbética, en el sexto puesto; y El Empiedro, de la cooperativa La Purísima. El aceite Rincón de la Subbética de Almazaras de la Subbética vuelve a repetir como mejor virgen extra. Con 126 puntos, supera ampliamente a Oro del Desierto, que logra 78, mientras que en el tercer lugar se sitúa Eco Day (69). Incluso, un segundo aceite de la cooperativa de Carcabuey se posiciona entre los mejores del mundo en el séptimo lugar. Se trata de su marca Almaoliva Bio (48).

LA MEJOR ALMAZARA / La enorme calidad de Almazaras de la Subbética se refleja también cuando hay que seleccionar la mejor almazara. La entidad alcobitense repite con 471 puntos, superando a Aceites Oro Bailén Galgón 99 (291 puntos) y Rafael Alonso Aguilera (253). En el cuarto lugar está la prieguense Muela Olives SL, con 225 puntos. Entre los diez primeros puestos también está otra aceitera de la denominación de origen de Priego: Knolive Oils, con 148 puntos, en el sexto lugar.

Por lo que se refiere a la almazara ecológica, con 318 puntos, Almazaras de la Subbética vuelve a dominar el ránking, superando a Rafael Alonso Aguilera SL (253) y Aceites Nobleza del Sur (68). En el sexto lugar aparece una olivarera de Luque, Sucesores de Hermanos López, ésta perteneciente a la denominación de Baena.

Esta clasificación mundial de los mejores aceites vuelve a confirmar el claro dominio del virgen extra español, superando claramente a Italia y al resto de países productores.