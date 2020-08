Alfombras con mensaje en Dos Torres

En circunstancias normales el patrón de Dos Torres, San Roque hubiera sido procesionado este domingo, 16 de agosto, desde la parroquia de la Asunción y hasta su ermita y ese recorrido de unos 600 metros hubiera estado repleto de alfombras de sal coloreada, en lo que constituye cada año uno de los momentos más esperados y llenos de colorido de las fiestas de la localidad. Pero en 2020, la pandemia ha impedido la feria, si bien el Ayuntamiento ha mantenido algunas actividades aunque sea de forma simbólica. Es el caso de estas alfombras que de manera entusiasta realizan jóvenes y vecinos cada año.

La concejala del Ayuntamiento de Dos Torres, Virginia López, señaló que habían decidido animar a los vecinos a elaborar cuatro y para ello se hizo una convocatoria que rápidamente tuvo respuesta favorable.

La alfombra de mayor tamaño se encontraba en la Plaza de la Villa, con el escudo de Dos Torres con mascarilla y la frase ¡San Roque, te venimos a acompañar para que nos libres de epidemia y también de enfermedad! Un mensaje con mucho sentido, ya que en plena epidemia de covid-19 cabe recordar que en 1650 los vecinos de la antigua villa de Torremilano acordaron elegir a San Roque como patrono, en acción de gracias por haberles librado de la peste mediante su intersección.

El grupo Amigos de San Roque se encargó de hacer otra alfombra en la plazoleta Elisa Ramírez en este caso inspirada en la película Up y con la frase Never give up -Nunca te rindas- y es que como explicaba su artífice, Pedro Antonio Medrán, el mensaje es «que no se pierda la esperanza de salir de la situación en la que nos encontramos y la ilusión de elevarnos como la casa de la película para superar las adversidades».

En el cruce de San Roque y Pósito se situó otra más con la frase Gracias y con la figura de los destinatarios de ese agradecimiento; sanitarios, fuerzas de seguridad, bomberos o trabajadores de servicios esenciales y ya junto a la ermita del santo la cuarta alfombra elaborada por jóvenes de 15 y 16 años con la figura de San Roque acompañado de su inseparable perro, pero esta vez con mascarilla y la alusión al coronavirus.

Los participantes empezaron a trabajar a las 7.00 de la mañana y las creaciones estaban concluidas a media mañana.

La concejala Virginia López explicó que intervinieron unos 60 participantes, con grupos reducidos, a los que agradeció su entusiasmo por trabajar desinteresadamente en la conservación de las tradiciones.

Pedro Antonio Medrán, diseñador de los bocetos de varias alfombras, señaló que se colocan las plantillas en el suelo para después mezclar los tintes con la sal, que facilita el Ayuntamiento, y poner el color correspondiente en cada lugar con mucho cuidado.

Lucía López, con sus compañeros de clase, elaboraron la alfombra situada en la ermita y señalaba que no le había costado levantarse tan temprano «para esta tradición tan especial y para trabajar en equipo». Todos esperan que en 2021 sí pueda desfilar sobre ellas San Roque como viene ocurriendo desde 1991.