La alcaldesa de Torrecampo lamenta que dos concejalas de su partido "impidan aprobar el presupuesto"

Andan revueltas las aguas en el PSOE de Torrecampo, donde la alcaldesa, Paqui Alamillo, ha explicado en las redes sociales que la decisión de dos concejalas de su mismo partido de ausentarse el viernes del pleno del Ayuntamiento antes de comenzar la sesión ha tenido como consecuencia que no se pudiera aprobar el presupuesto municipal para el 2021, que recogía partidas de apoyo para las familias, el empleo, el comercio, el empresariado, la residencia o en el ámbito de los Servicios Sociales.

Las dos concejalas que se ausentaron son Sebastiana Calero, secretaria general del PSOE de Torrecampo y Paqui Cantador, secretaria de Política Municipal en la ejecutiva socialista de la localidad. La alcaldesa señala que lleva desde el mes de mayo "soportando presiones para que tome decisiones partidistas pensando en los intereses personales de algunas familias y si algo tengo claro desde que tomé posesión como alcaldesa es que estoy para todos los vecinos de Torrecampo, independientemente de sus ideologías o formas de pensar y que los vecinos de Torrecampo de forma mayoritaria me han votado a mí como alcaldesa".

Paqui Alamillo, tras citar el cargo que ambas concejales ostentan en la agrupación del PSOE de Torrecampo, en la que la propia alcaldesa es secretaria de Organización, manifiesta que "el día 17 de enero aprovecharon el tema de la vacunación, para poder atacarme personalmente, y ya que no accedía a sus presiones, escribieron un comunicado hablando en nombre de la ejecutiva y de la agrupación del PSOE de Torrecampo, cuando yo soy la que tiene que convocar a dicha ejecutiva y redactar el acta" y añade que "no se me convocó ni a mí, ni a la militancia, ellos decidieron y escribieron, y a la semana siguiente se presentaron en Córdoba a exigirle al provincial que me obligaran a dimitir".

La alcaldesa sigue indicando que “esa misma semana se celebró una reunión comarcal donde todos los compañeros me ofrecieron su apoyo, excepto mi secretaria general que volvió a pedir mi dimisión” por lo que “ante todos estos acontecimientos, tomé la decisión con un Decreto de Alcaldía de cesar a Sebastiana Calero como teniente de Alcalde y de la Comisión de Gobierno, y nombrar en su lugar a Francisco Romero, porque yo quiero trabajar con gente de mi absoluta confianza que piense en Torrecampo y no en intereses partidistas” y después de ese decreto, añade, “tanto Paqui Cantador como Sebastiana Calero dimitieron de todas sus funciones y delegaciones del equipo de gobierno, quedando únicamente como concejales del Grupo Socialista”.

Paqui Alamillo lamenta que “finalmente abandonaran el Pleno impidiendo que se aprobara el Presupuesto y los beneficios que ello conlleva para nuestro pueblo, y a pesar de que Paqui Cantador, en días anteriores, había trabajado en el presupuesto y había confirmado que votaría a favor”.

La propia alcaldesa aporta en su escrito en las redes sociales el documento que leyeron ambas ediles antes de marcharse, en el que señalan que lo ocurrido no obedece a pérdida de confianza “sino que la intención no es otra que intentar acabar con cualquier atisbo de autocrítica, intentando mermar nuestra capacidad para expresar lo que pensamos”.

Postura de Sebastiana Calero y Paqui Cantador

Sebastiana Calero y Paqui Cantador también se refieren a la vacuna del covid que recibió la alcaldesa y aseguran que “la señora alcaldesa tiene abierto un expediente de suspensión cautelar de militancia” y el PSOE desde Madrid “ha hecho lo que tiene que hacer, primero una baja cautelar de militancia y, segundo, pedirle su dimisión y como compañeros, seguimos esperando una respuesta a estas cuestiones que no son baladíes”, por lo que anuncian que “mientras esta situación no esté aclarada, moralmente no podemos tomar ninguna decisión bajo las siglas que nos representan, por lo que esta noche nos vemos obligados a abandonar esta sala”.

La alcaldesa, Paqui Alamillo, pide disculpas a los torrecampeños “por estos hechos, con la certeza de que seguimos trabajando si cabe con más intensidad para que la ciudadanía de Torrecampo, en ningún momento se vea perjudicada y con la esperanza de que se esta situación vuelva a la normalidad a la mayor brevedad”.