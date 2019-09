La alcaldesa llama a retomar el diálogo con Ciudadanos

El pleno del Ayuntamiento de Baena celebrado el jueves puso a prueba el pacto de gobierno de PP y Ciudadanos, tras votar estos últimos en contra de la propuesta de retribuciones que plantearon los populares.

La alcaldesa y presidenta del PP local, Cristina Piernagorda, afirma que tras el pleno hay una «nueva situación que a partir de hoy (por ayer) habrá que abordar y analizar». Además de sentarse a hablar. Insiste en que esta nueva situación hace que lógicamente tenga que «sentarse el equipo de gobierno y retomar y dialogar, todos juntos, para ver cuál va a ser el futuro y el día a día de ahora en adelante». Piernagorda no considera «de momento» que se haya roto el pacto. «Una vez que hablemos probablemente se retomará la situación». En el pleno, el PSOE retiró una enmienda que la alcaldesa señaló que contaba con el apoyo de Iporba y Ciudadanos.

Por su parte, Ramón Martín, portavoz de Ciudadanos, insiste en que propuso no liberarse «pero cierto es que era necesaria la liberación» y afirma que estuvieron «hasta última hora» intentando llegar a un acuerdo de las retribuciones y como «no llegamos planteamos votar en contra porque entre otras cosas no estaban consensuadas». Martín no considera que el pacto de gobierno esté roto, «en todos los matrimonios hay malos momentos» y creo que «cuando uno no quiere dos nos discuten» y cree que cuando la alcaldesa en el pleno brindó el diálogo a todos los grupos da por hecho que también se lo está brindado a Ciudadanos. El también primer teniente de alcalde añade que ellos ya le habían dicho a la alcaldesa desde hace más de un mes que tenía que «tender puentes, que somos solamente siete y si entre nosotros no somos capaces de llegar a un acuerdo sería interesante reunirnos más». Antes del inicio del pleno, los concejales de Ciudadanos se reunieron con la responsable institucional de Ciudadanos en la provincia de Córdoba, Purificación Joyera, que conocía que iban a votar en contra de la propuesta del socio de gobierno y ayer por la mañana le transmitieron el apoyo «puesto que han visto en las condiciones que se estaba negociando».

Desde Ciudadanos Córdoba han señalado que el partido no entra en las acciones de gobierno de sus representantes en los gobiernos municipales.