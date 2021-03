La alcaldesa de El Carpio cesa a su primera teniente de alcalde

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Carpio se desmorona. La alcaldesa de esta localidad, la socialista Desirée Benavides, ha cesado por decreto –al que ha tenido acceso este periódico- a su primera teniente de alcalde y concejala de Patrimonio Histórico y Artístico, Turismo, Cultura y Fiestas Mayores, Hábitat, Conservación y Sostenibilidad, Urbanismo y Movilidad, Infraestructuras y Vías Públicas, María del Carmen Gavilán.

Tras conocer el cese, la edil ha anunciado a este periódico que “no entregaré mi acta de concejala, por lo que me iré al Grupo Mixto, ya que fui elegida de forma democrática en las urnas, donde iba como número 2, y seguiré trabajando por mi pueblo desde esta nueva posición”.

Según ha explicado a este periódico Gavilán, el motivo que expresa la regidora carpeña es “que las declaraciones en una red social de mi pareja le están perjudicando, ya que aluden a un procedimiento público de una bolsa de empleo, donde mi pareja considera que no se ha realizado por derecho, ya que a todas las que estaban en ella se les ha ampliado 6 meses menos a ella y otra chica, con lo que no entiendo esta discriminación“.

Gavilán ha matizado que “mi pareja se puede expresar como quiera y es libre de decir públicamente lo que considere que no es justo”. Asegura Gavilán que “el pasado lunes me dio a elegir entre mi cargo de concejala o mi pareja, y una cosa no tiene nada que ver con la otra, por lo que no voy a dejar que nadie se meta en mi vida privada, cuando decidí compartir mi vida con otra mujer”. Gavilán dejó su trabajo para implicarse de lleno en el proyecto del PSOE de El Carpio.

En su anterior mandato, su primera teniente también presentó su dimisión, aludiendo en este caso motivos personales, “por lo que considero que es el modus operandi de esta mujer, a la que no le cuaja ninguna primera teniente de alcalde, actuando de manera unilateral”, añade la concejala.

Desde este periódico nos hemos puesto en contacto con la alcaldesa de esta localidad, pero hasta el momento no ha sido posible conseguir su opinión al respecto.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento carpeño, Carlos Peláez, afirma que "ya se veía venir", aludiendo a que "el gobierno del PSOE está haciendo aguas". Añade que "como veníamos diciendo, el ninguneo hacia la oposición y los vecinos se ha extendido hasta su propio equipo de gobierno". Respecto a Gavilán, explica que "a pesar de todos los errores que haya podido cometer como teniente de alcaldesa, a las órdenes de la señora, Benavides, sigue siendo una representante de los vecinos carpeños y esperamos, por el bien de todos, que no tengamos que seguir haciendo frente a esta deriva autoritaria y opaca a la que la alcaldesa nos está sometiendo a todos, sin información y sin respeto por las instituciones y los vecinos".

Francisco Ángel Sánchez, de IU, afirma que "esta noche trataremos este tema en la asamblea de nuestro partido".

Con este cese, el PSOE se queda con 4 concejales, IU con otros 4, el PP con 2 y el Grupo Mixto con 1.