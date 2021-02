La alcaldesa de Baena plantea resolver en el juzgado la partida de los abogados

El ambiente político en Baena no parece relajarse, ahora es la alcaldesa, Cristina Piernagorda, la que plantea estudiar con el equipo de gobierno si la no disponibilidad de la partida de gastos en defensa jurídica se resuelve en «sede judicial». Este jueves, el Pleno del Ayuntamiento de Baena celebró una sesión extraordinaria y urgente para resolver el recurso de reposición que había presentado el equipo de gobierno, PP-Cs, contra el acuerdo adoptado por el pleno en diciembre de no disponibilidad de la partida de gastos en la defensa jurídica del Ayuntamiento.

Una partida de la cual ya se ha realizado un contrato con un bufete de abogados para revisar dos expedientes ya tramitados. Con los votos a favor de PSOE, IU y Alfonso Rojano, y en contra PP, Cs e Iporba, se ha desestimado el recurso.

En el debate, la alcaldesa, Cristina Piernagorda, expuso los motivos del recurso que han presentado, porque para ellos el acuerdo es «nulo de pleno derecho» porque es un asunto que no se ha tratado en comisión, con ausencia del informe de intervención y con una urgencia no justificada. Habló de «fraude de ley» porque la declaración de no disponibilidad de una partida está prevista para fines diferentes. Acusó además a la oposición de «vulnerar las competencias de la alcaldía» por lo que «el equipo de gobierno estudiará si abre la vía judicial» para resolverlo.

José Andrés García, portavoz del PSOE, afirmó que es «mentira que hemos dejado al Ayuntamiento indefenso», porque hay servicios jurídicos propios, además de los de Diputación. Insistió en que si es necesario un bufete de abogados para defender los intereses de Baena y Albendín, «el PSOE está de acuerdo, pero no para defender intereses particulares». Añadió que ellos también quieren el equilibrio financiero con Aqualia «pero para eso no necesitan la partida». Y le recordó que cuando se aprobó el presupuesto votaron en contra de esa partida.

David Bazuelo, portavoz de IU, explicó que el recurso de reposición cuenta con el informe de intervención y de secretaría en contra. Cree que el equipo de gobierno «insiste en algo ilógico que quiere suprimir competencias del Pleno» y además votan «contra los informes de técnicos de la casa».

Luis Moreno, portavoz de Iporba, dijo que «hemos pasado del esperpento al bochorno» y que «no estoy de acuerdo con el informe del secretario» y que él no tendría duda en ir al contencioso administrativo.