Los alcaldes vacunados de Torrecampo y Alcaracejos eluden dimitir, desbordados por la pandemia

Los alcaldes socialistas de Torrecampo y Alcaracejos no tienen en su mente dimitir en estos momentos por haberse puesto una vacuna sobrante del covid cuando no estaban en la lista de vacunación en sus municipios. Su prioridad ahora, según dijeron ambos a este periódico, está en atender la difícil situación que viven sus municipios en esta tercera ola de la pandemia.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

La alcaldesa de Torrecampo, Francisca Alamillo, que se vacunó con una dosis sobrante en la residencia de ancianos a instancias de los sanitarios, comenta que «mi situación ahora es salvar el brote de covid que tengo en el colegio Nuestra Señora de las Veredas, con 34 positivos, y en ayudar a los vecinos en estos difíciles momentos». Explica que no ha hablado con el PSOE al respecto ni le ha llegado ninguna carta, pero que su preocupación ahora es otra más grave, que «es parar el brote en el colegio, que lo hemos cerrado, y evitar que vuelva a entrar el covid en la residencia, además de que hay muchas familias contagiadas». Torrecampo entró ayer en el nivel 4 grado 2, hasta el 9 de febrero, con el cierre perimetral de la localidad y el cierre de establecimientos, salvo los no esenciales.

Para el alcalde de Alcaracejos, José Luis Cabrera, que fue en la lista del PSOE pero no es militante del partido, según fuentes socialistas, su prioridad es igualmente parar los brotes de covid en la residencia y el colegio. Asegura que no ha recibido ninguna carta del PSOE al respecto y que espera que «esto se aclare» por parte de la Junta. En estos momentos, en los que están desbordados por la alta incidencia del covid, «dimitir no es mi intención», dijo.

Sin embargo, tanto el diputado nacional del PP, Andrés Lorite, como el portavoz de Cs en la Diputación, Miguel Castellano, pidieron ayer a Antonio Ruiz, secretario general del PSOE cordobés y presidente de la Diputación, que exija la dimisión de estos regidores. Ruiz ya se pronunció a principios de esta semana que desde el PSOE había trasladado a los alcaldes de Torrecampo, Francisca Alamillo, y de Alcaracejos, José Luis Cabrera, la petición realizada a nivel federal para que dimitan aquellos cargos que se han vacunado contra el covid-19 de manera indebida. Insistió, no obstante, en que "ninguno de los alcaldes de Córdoba que han recibido esa vacuna la han solicitado, sino que se les ha requerido y eso no puede pasar", por lo que volvió a pedir aclaraciones a la Junta.

Por otro lado, fuentes de la Junta aseguraron ayer a este periódico que aún no disponen del informe pedido por la delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, a los responsables del área sanitaria Norte para conocer en qué circunstancias se produjeron estas vacunaciones indebidas, no solo a los alcaldes socialistas sino también al regidor de El Guijo, del CDeI, y a funcionarios del ayuntamiento de Santa Eufemia.

ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE VACUNACIÓN

La Consejería de Salud y Familias ha actualizado, con fecha 25 de enero, su protocolo de vacunación frente al covid. En el documento se especifica claramente que «al ir terminando la jornada de vacunación, se debe procurar que no sobren jeringas cargadas, pero en estos casos, se deben agotar mediante la vacunación de personas incluidas en los actuales grupos aprobados de la estrategia de vacunación».

Por otro lado, señala que «se recomienda que las personas que hayan comenzado la pauta de vacunación con una dosis, la acaben con la segunda dosis». En este caso se infiere que los que fueron vacunados con dosis sobrantes sin entrar en estos grupos, deberían tener acceso a una segunda inoculación.

Según fuentes de la Junta, la intención de la Consejería de Salud y Familias es vacunar a todos, ya que sería desperdiciar una 1º dosis. De todos modos, es un asunto que se ha elevado al Ministerio de Sanidad para que todas las comunidades autónomas actúen de la misma forma, pero aún no se ha tenido respuesta o una directriz única.