El alcalde de El Viso asegura que la seguridad en los encierros es "la reglamentaria y más allá"

El Ayuntamiento de El Viso ha informado de que las medidas de seguridad que se adoptan con motivo de los encierros son "las reglamentarias e incluso más allá", tras la cogida por un toro ayer domingo de un hombre de 40 años que se encuentra con pronóstico reservado en el hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco.

En este sentido, fuentes municipales destacan que antes de los encierros se supervisa todo el recorrido "para que todo esté en perfecto estado, no haya menores de 16 años, que las barreras estén en el estado adecuado, que no haya cristales y que no haya personas que no se encuentren en condiciones de correr el encierro".

El operativo de seguridad está formado por un amplio despliegue de agentes de la Guardia Civil, Policía Local y agrupación de Protección Civil, "con personas distribuidas por los 300 metros de recorrido".

Hay además, 7 calles para evacuación y el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de miembros de la peña El Corchaito y contrata a profesionales del toreo para controlar a los animales ante cualquier incidencia.

En este sentido, el alcalde de El Viso, Juan Díaz, que ha mostrado su satisfacción por que el herido de ayer, con el que pudo hablar, se esté recuperando, ha recordado que se cuenta con varias UVIS móviles y ambulancias asistenciales y el consultorio está equipado con quirófano, cirujano con experiencia en festejos taurinos, anestesista, médicos y personal de enfermería. Este amplio dispositivo sanitario fue el que intervino quirúrgicamente al herido antes de ser derivado al hospital Valle de los Pedroches.

Por otra parte, el Ayuntamiento coloca en el recorrido del encierro y en otras calles bandos emitidos por el alcalde en el que se prohíbe el maltrato animal y la presencia de menores de 16 años.

Aunque como a consecuencia de las carreras se producen con cierta frecuencia caídas y golpes, no es habitual que esas heridas sea consecuencia directa del animal, como ocurrió ayer.

Cabe destacar que junto a las vaquillas que ayer se soltaron también se corrió un toro que fue el que protagonizó la cornada.

Los encierros de la Feria en honor de Santa Ana de El Viso están declarados de Interés Turístico de Andalucía y se celebran desde tiempo inmemorial en la localidad.

Dichos encierros consisten en la suelta de vaquillas, por diversas calles de la Localidad, previamente habilitadas a éste fin, dotándolas de las preceptivas medidas de seguridad, llegando las reses hasta la Plaza de Toros Portátil, habilitada a este fin en la Plaza de la Constitución En las mismas, participan vecinos y visitantes de dentro y fuera de la Provincia, corriendo las reses hasta su encierro.