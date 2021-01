El alcalde de Puente Genil "sospecha" que Salud "está manejando" los datos de contagios por covid

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha trasladado esta miércoles a la prensa su sospecha de que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no está siendo "transparente" en la actualización del registro de contagios en Puente Genil. Dijo que “somos conscientes de que nos van a llegar incrementos importantes de contagios porque creemos que los datos los están manejando con intención desde Salud”, ya que “ hay días que nos dan muy pocos y seguramente estén esperando para tomar alguna que otra medida más contundente y entonces darnos a conocer la incidencia” real en Puente Genil tras el periodo navideño.

Como a Ayuntamiento - dijo Morales – “seguimos pidiendo transparencia no solo en los datos sino en cualquier otro tipo de petición que afecta a la asistencia sanitaria y tanto de pediatras, que vamos a seguir apoyando a la Plataforma sino al programa de vacunación” contra el coronavirus. Al respecto- manifestó que a día de hoy- “desconocemos qué día van a volver a vacunar, a quiénes les va a corresponder, cuantas vacunas y en qué lugares se van a realizar”. Se trata-apuntó el alcalde- de preguntas que nos hacen los ciudadanos y no tenemos ningún tipo de respuesta”, por lo que continuó ahondando “no entendemos el oscurantismo con esta información cuando todos estamos trabajando juntos para que haya la mayor colaboración”.

De manera, concluyó el alcalde que “estamos pendientes de que algún día (desde la Junta de Andalucía ) nos hagan llegar las respuestas”, que le hemos venido realizando. El alcalde recordó que desde el desde el Ayuntamiento ya se trasladó a la Consejería de Salud la queja tras conocerse que Puente Genil no contaba con un punto fijo de vacunación contra el covid-19.

En la conversación con el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, “me manifestó que están preparando la respuesta, pero al día de hoy no tenemos ni ninguna aclaración ni ningún motivo que justifique que Puente Genil con un gran número de profesionales en el centro de Salud y en el chare, no tenga un punto de vacunación”. Añadió que esta decisión de los responsables de la Junta de Andalucía en materia sanitaria "es una falta de respeto para los propios sanitarios de la ciudad", sobre todo porque "cuando están hablando de un punto móvil de vacunación, que no es una acción muy complicada desde el punto de vista sanitario y que lo puede realizar cualquier enfermero o enfermera de nuestra ciudad o que trabaje en Puente Genil"- apostilló.