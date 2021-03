El alcalde de Puente Genil pide cautela ante el repunte de casos de covid

El repunte de contagios por covid en los últimos días en Puente Genil es evidente. La localidad llegó a contar con unos índices inferiores a los 100 casos por cada 100.000 habitantes con una cifra que llegó a ser de 76,8. Pero desde el pasado viernes, los datos han sido bastante malos. El fin de semana deparó un aumento de la tasa hasta los 150 y ayer miércoles, tras registrar 13 nuevos contagios, la tasa se ha situado en valores cercanos a los 200 por cada 100.000 habitantes.

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, se ha referido a la actual situación y las causas que pueden provocar ese repunte de contagios manifestando que “en los últimos días ha habido una apertura de las medidas restrictivas y ha supuesto una mayor interrelación entre las personas” añadiendo que “si dejamos de cumplir las normas sanitarias, tenemos como consecuencia más positivos y si seguimos así volveremos a tener más restricciones con el perjuicio para los sectores del comercio y la hostelería”. Por ello, el regidor ha pedido “cautela, ya que a pesar de que las cosas van mejorando hasta que no tengamos a un alto índice de la población vacunada, todavía hay mucho riesgo” como lo demuestra el nuevo fallecimiento que se produjo ayer de un vecino de Puente Genil.

Para que esto no ocurra, el alcalde ha insistido en solicitar “responsabilidad, distancia, uso de mascarilla y sobre todo, evitar situaciones que no son necesarias para no ser un objetivo del virus”.