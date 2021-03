El alcalde de Puente Genil dice que «IU no se toma en serio a la ciudadanía»

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha salido al paso de las declaraciones del portavoz de IU, Jesús David Sánchez, que criticaba al equipo de gobierno por no haber publicado los planos del nuevo pabellón multiusos. Al respecto, el alcalde ha mostrado su «desilusión por querer minusvalorar el trabajo que se ha realizado desde el Ayuntamiento mostrando tres fotos», algo que, según Morales, «demuestra que no nos toman en serio ni a nosotros ni a la ciudadanía». Morales añade que «es una pena que estemos en este infantilismo político por no ver más allá del próximo pleno quitando mérito a algo que sí lo tiene». En las próximas semanas, el Ayuntamiento publicará un proyecto que «es una reivindicación de muchos clubes y asociaciones, no solo deportivas, porque se trata de un espacio donde se celebrarán conciertos en una época distinta a la feria, un espacio ideal para Expogenil».

En cuanto a la financiación, el regidor ha recordado que «estuvimos trabajando para que esos fondos llegaran de la Edusi pero nos quedamos a un punto de la valoración necesaria». A pesar de este duro revés, Morales ha afirmado que «lo estamos situando en cada una de las convocatorias que podemos», esperando contar «con un poco más de suerte».