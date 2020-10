El alcalde de Pozoblanco anuncia cambios en el departamento de Urbanismo

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, ha anunciado una reestructuración y cambios en el departamento de Obras y Urbanismo municipal, a la vez que ha informado de que las dos próximas obras de cierta entidad como son la remodelación del entorno de los «pisos sindicales» y la calle Virgen de Lourdes no van a estar dirigidas por los técnicos municipales, sino que desde ayer se está invitando a arquitectos y arquitectos técnicos locales para que presenten sus ofertas. Así lo informó en una durísima intervención en el capítulo de ruegos y preguntas del pleno ordinario que se celebró el pasado martes, en el que, a preguntas de la oposición en materia de obras municipales, arremetió, sin dar nombres, contra parte del personal del departamento de Urbanismo municipal. Así, negó que sea achacable al equipo de gobierno que se tenga que devolver la subvención de la Diputación para la obra de remodelación del Risquillo, haciendo responsables de ello a los departamentos de Obras y Subvenciones por no tramitar a tiempo la prórroga a sabiendas de que no se iba a cumplir el plazo de ejecución. Esta situación espera paliarla en parte con las gestiones que está realizando, dijo.

También responsabilizó a la dirección municipal de la obra del Risquillo de que antes de que esta esté terminada ya se ha gastado más del doble de lo previsto en el proyecto en recursos humanos y materiales. Para el alcalde, esta es una situación endémica en este Ayuntamiento que está dispuesto a corregir. Refiriéndose a obras ya finalizadas en estos últimos años, entre otras, las de la remodelación del bulevar de la avenida Villanueva de Córdoba o el Centro de Innovación, recientemente abierto, Cabello criticó que «todos han mirado para otro lado» en lugar de reclamar que se cumpliera lo que figuraba en los contratos cuando se entregaban las obras, poniendo en aprietos a su propio partido, al cargo de la concejalía de Obras en los últimos cinco años. Por último, justificó el reciente precitado de una obra municipal porque los técnicos que la dirigían «hacían caso omiso» a sus instrucciones estéticas y de planteamiento de mejoras de ese espacio.

Por su parte, el personal del departamento de Obras del Ayuntamiento ha dejado el asunto en manos de sus representantes sindicales, que estudiarán las manifestaciones del alcalde, aunque por el momento han negado las acusaciones y no descartan acciones judiciales.