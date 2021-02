El alcalde pide a la Junta que Rute pueda reabrir bares y comercio en cuanto la tasa de covid baje de 1.000

Desde el pasado domingo 17 de enero Rute es una de las poblaciones cordobesas con cierre perimetral y las mayores restricciones a la hostelería y comercio no esencial, cerrados desde entonces. Como recuerda el alcalde ruteño, Antono Ruiz, en esta tercera ola de la pandemia, la localidad llegó a rozar los 3.000 casos por cien mil habitantes. Ahora, tres semanas después, con 129 casos en los últimos 14 días, de los que 24 han sido diagnosticados en la última semana, "hemos bajado muchísimo", reconoce Ruiz, quien ha querido "transmitir un mensaje de esperanza y agradecer el esfuerzo de todos para doblegar la curva de contagios".

Con una tasa actual de 1.300 casos por cien mil habitantes, el alcalde de Rute ha anunciado que va a solicitar al delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba que en cuanto la localidad baje de los 1.000 casos por cien mil "autorice a Rute a abrir toda la actividad no esencial", que ahora se encuentra cerrada. Ruiz espera que el municipio no tenga que esperar para salir de estas medidas hasta el 15 de febrero, fecha hasta la que ha prorrogado la Junta las restricciones en movilidad y horarios. Según el alcalde, Rute lleva tres semanas con el cierre de bares, restaurantes y comercios no esenciales. "Un sector que está haciendo un gran sacrificio", ha añadido.

El alcalde reconoce que "todavía hay que seguir cumpliendo con las normas" y bajando la incidencia de contagios. No obstante, ha lamentado "el desfase importante" en los datos oficiales que publica la Junta sobre los contagios en cada localidad, y ha puesto de ejemplo los del pasado 2 de febrero, cuando publicaba para Rute 138 contagios y a la Policía Local, para el seguimiento de los positivos confinados, informaba de 78 casos, unas cifras "que no cuadran".

Por último, el alcalde ha aprovechado para pedir a los vecinos su participación en una encuesta que servirá para la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Encuesta que está a disposición de los ruteños en la página web del Ayuntamiento y de la emisora municipal Radio Rute. Ruiz ha dicho que cuantas más personas participen en la encuesta más completo será el documento que se redacte sobre la vivienda y el urbanismo de Rute. Al tratarse de un documento complejo, el Consistorio contará con una subvención de la Diputación de 8.500 euros para la contratación del equipo técnico redactor.