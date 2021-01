El alcalde de Peñarroya pide el cierre perimetral del municipio y de los centros educativos

El alcalde de Peñarroya Pueblonuevo, José Ignacio Expósito, ha mostrado su preocupación por la subida de casos confirmados de covid en el municipio e informa de que han pedido medidas "más contundentes" a la Junta de Andalucía, como la realización de un cribado masivo, el cierre de colegios y el cierre perimetral del municipio.

El Ayuntamiento de Peñarroya Pueblonuevo informó ayer de que había 170 casos en activo de coronavirus en el municipio, el cual se sitúa ya en una tasa de incidencia de 1.196,8 casos por cien mil habitantes. En los últimos siete días se han contagiado 114 personas, según datos confirmados por la Consejería de Salud y Familias mediante test PCR, y 128 positivos en los últimos 14 días. Así pues, desde que se inició la pandemia, en Peñarroya se han contagiado un total de 337 personas, y ha ha habido 6 fallecidos, mientras que 190 vecinos se han curado de la enfermedad.

En la misma mañana de ayer se montó un dispositivo, como en jornadas anteriores, de autocovid, produciéndose largas colas, en el que los vecinos se realizan la prueba sin bajarse de su vehículo.

Desde el Consistorio peñarriblense se pide a los ciudadanos que respeten el aislamiento y que tengan prudencia llevando a cabo las medidas de desinfección, distancia social y mascarillas que determina el protocolo sanitario.

En cuanto a sus competencias actuales, José Ignacio Expósito ha explicado que han tomado la decisión de cerrar cualquier actividad municipal para evitar aglomeraciones. Es «una situación delicada» ante la que el alcalde llama a la población a la responsabilidad.

CENTROS EDUCATIVOS/ De otra parte, Expósito confirma que los centros educativos del municipio se reunieron con él el pasado sábado de manera virtual «y me pidieron que solicite a la Delegación de Educación la suspensión de las clases, puesto que el Ayuntamiento no tiene competencias para ello». El alcalde explica que el mismo sábado «hice una petición por escrito a la delegada de Salud, ya que es la autoridad sanitaria, en ese sentido. El domingo la delegada me comunicó que tan solo se estaban autorizando el cierre de centros educativos en caso de tener varias clases confinadas, nunca por la situación epidemiológica» del municipio.

Así pues, los niños tienen que seguir con las clases presenciales, tomando todas las medidas.