El alcalde de Lucena dice que "Faisem se va por decisión propia"

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, respondió ayer a las críticas vertidas por el portavoz municipal del PP, Francisco Aguilar, que denunciaba la suspensión del convenio con Faisem, tras 22 años prestando servicio en la ciudad, diciendo que «Faisem se va de Lucena por decisión propia, ya que en ningún momento el Ayuntamiento ha puesto trabas».

Según Juan Pérez, «el equipo de gobierno tuvo noticia de la decisión el último día de mayo, y se envió una carta al delegado de esta federación, solicitando que les expresaran los motivos de la decisión». Pérez indicó que «aún no he recibido respuesta» y argumentó que no se puede fundamentar en cuestiones económicas debido a que el Consistorio siempre ha hecho frente al alquiler y los gastos de funcionamiento de la sede mientras que el convenio ha estado en vigor». No obstante, explicó que «en septiembre el gerente sí indicó que el servicio era deficitario, debido a que solo contaban con 15 usuarios del total de 40 plazas».