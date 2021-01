El alcalde de El Guijo también se puso una vacuna sobrante por indicación de los sanitarios

El alcalde de El Guijo, Jesús Fernández Aperador, del CDeI, ha publicado en su perfil de Facebook que ha sido vacunado del covid en la residencia de mayores Santa Ana, igualmente por una dosis sobrante, como el resto de alcaldes que lo han hecho en la provincia y en otros municipios españoles.

El alcalde se dirige a sus vecinos para contarles "en primera persona" que el pasado 14 de enero, día de vacunación contra el covid-19 en la residencia de Mayores Santa Ana de El Guijo, "me fue suministrada la vacuna, porque se trataba de las dosis que sobraba y, según me trasladaron los sanitarios, si no se utilizaba, se iba a tirar, sin poder ser utilizada en otro municipio".

Señala que "en mi caso, como todos sabéis, entro y salgo a la residencia prácticamente cada día para realizar todo tipo de labores, por lo que, en ese momento, consideré que, si se iba a tirar esa dosis de la vacuna, era una buena decisión ponérmela, ya que mi relación con el centro es directa y, como digo, diaria".

Fernández Aperador admite que "ahora, después de todo lo que está sucediendo con otros compañeros ante casos similares, en primer lugar, me gustaría pedir perdón a todos los ciudadanos y ciudadanas de El Guijo a los que pueda molestar dicha situación". Y añade que "los que me conocéis sabéis que, con esta decisión, en ningún momento he obrado con mala intención ni beneficiarme de mi papel de alcalde".

En su opinión, "simplemente tomé la decisión de hacerlo ante la sugerencia de los sanitarios, la posibilidad de desechar una dosis y el hecho de que mi relación con la residencia y sus trabajadores es estrecha, teniendo que entrar y salir de las instalaciones prácticamente cada día".

Para el primer edil de El Guijo, "la prioridad, siempre y en todo momento, fueron los residentes y los trabajadores y al finalizar cuando se dio la situación de sobrar dosis, tomé la decisión de aceptar la propuesta de los sanitarios presentes de vacunarme. Quiero deciros que, antes de compartir estas palabras con vosotros, lo he comunicado a todos los miembros del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Guijo y también a los responsables de mi partido, el CDeI".

Está claro, dice, que, "viendo todo lo sucedido, si volviera atrás tomaría una decisión diferente, porque en ningún momento tuve intención de hacerlo. Fue una situación que surgió ante la sobra de dosis y que tomé pensando en el mayor beneficio para nuestra Residencia, ya que, como os he comentado, también paso mis días de trabajo en el centro".

El alcalde señala finalmente que "seguiré trabajando día a día para que nuestros residentes estén en las mejores condiciones, tengan acceso a todos los servicios necesarios y vivan esta época tan dura de la mejor manera posible en nuestra Residencia junto a todo su equipo de profesionales. Y también, por supuesto, continuaré trabajando por nuestro pueblo y por todos y cada uno de sus habitantes".