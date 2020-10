El alcalde de Espejo pide a los vecinos el autoconfinamiento voluntario al alcanzar los 38 contagios

La localidad de Espejo, con 3.329 habitantes, acaba de alcanzar los 38 casos de ciudadanos contagiados por covid-19, por lo que supera los 1.000 afectados por cada 100.000 habitantes, una cifra que en esta segunda ola trae de cabeza al alcalde de este municipio de la comarca del Guadajoz-Campiña Este, Florentino Santos. Informa que cuatro vecinos se encuentran actualmente hospitalizados y uno de ellos permanece desde hace varios días en la UCI del Hospital Reina Sofía. Si el pasado 15 de octubre se contabilizaban un total de 29 casos, la subida exponencial de contagios en apenas 5 días está generando desconcierto entre los ciudadanos.

Florentino Santos ha solicitado a los vecinos el autoconfinamiento voluntario para tratar de reducir el número de contagios, además ha cerrado parques y jardines, el pabellón cubierto y gimnasio, el centro Guadalinfo ofrece cita previa, ha aumentado la limpieza y desinfección de calles y espacios públicos.

Por tanto, Santos ha manifestado su preocupación “porque a los ayuntamientos se nos acaban las medidas a tomar y nos estamos poniendo en contacto con la Junta de Andalucía para que la Consejería de Salud tome las medidas más eficaces para reducir el foco" y ha remitido tres oficios a la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familia. Uno fue el 14 de octubre, en el que le comunicaba que se había superado la proporción de 500 casos por cada 100.000 habitantes, con 21 casos; otro comunicado fue el 16 de octubre, con 28 casos, y hoy le ha vuelto a remitir el último oficio con los 38 casos, “y no hemos recibido la respuesta oportuna”, aclara. Además, solicita que la Junta tome las medidas oportunas “pero sobre todo que se haga un cribado masivo como se ha realizado en otros municipios”. Santos ha solicitado a la delegada territorial María Jesús Botella que convoque al comité territorial de alerta de salud pública de alto impacto “y todo lo que necesite del Ayuntamiento va a estar a su disposición, pero, por favor, que actúen ya porque estamos vendidos”.

El alcalde añade que la lealtad institucional prima por encima de todo, “ya que lo que ahora mismo me preocupa es la salud de mis ciudadanos, por lo que hay que actuar de inmediato”. Así, matiza que los ayuntamientos han dado la cara “y hemos asumido competencias que no son nuestras, como limpieza y obras en colegios, dotación de personal para garantizar la salubridad de nuestros vecinos y no estamos encontrando la respuesta de la administración competente”.