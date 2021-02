El alcalde de Dos Torres pide información sobre si una concejala del PSOE ha vacunado a familiares

El Ayuntamiento de Dos Torres ha pedido un informe al Área Sanitaria Norte para aclarar si supuestamente una enfermera y a la vez concejal del PSOE en el Consistorio ha vacunado contra el covid-19 a varios familiares suyos en una residencia de mayores de la localidad, sin que les correspondiera, mientras se procedía a inmunizar a los residentes y empleados de la misma.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Según ha informado a Europa Press el alcalde, Manuel Torres (PP), los hechos, adelantados por el diario ABC, presuntamente se produjeron a mediados de enero y "desde entonces en el pueblo se oía que había habido un proceso de vacunación irregular" en el centro de titularidad de la Junta de Andalucía, de manera que llamó a la residencia "para contrastar los hechos, pero no concretaron nada", aunque, según él, "se intuía que algo irregular había acontecido".

Tras ello, solicitó información al Área Sanitaria Norte, "que dijeron que tenían un proceso de investigación y ya se comunicaría, sin decir nada más", si bien a principios de febrero mandó un escrito a dicha área, ante "la preocupación por ser una concejala", y después de "una visita de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que investigaba los hechos", pero hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna. No obstante, sobre que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), tal y como recoge la noticia del citado rotativo, expediente a la enfermera el regidor considera que "es una situación grave, porque había un protocolo y unas personas que eran preferentes ante la vacunación", por lo que espera que el PSOE "tome las decisiones que tenga que tomar", después de que "a otros miembros del partido les han pedido la dimisión".

Además, el alcalde ha comentado que desde el Ayuntamiento "se valorará el caso y las circunstancias" y si hay que pedir la dimisión, se pedirá, "pero ahora mismo no hay planteado absolutamente nada", ha precisado, para apostillar que sería "una falta considerable".

Delegado de la Junta

Ante esto y tras aclarar que no podía confirmar la noticia, el delegado de la Junta en Córdoba, Antonio Repullo, por su parte, ha afirmado que, si los hechos son ciertos, ello demuestra que los controles para detectar estos casos funcionan. En concreto y en rueda de prensa en la sede provincial del PP, Repullo ha dicho que, si fueran ciertos los hechos, "es importante hacer notar que tanto el SAS, como aquellos resortes legales que tiene la Administración andaluza, se ponen en marcha cuando ocurren cosas como esta, cuando nos saltamos los protocolos en algo tan sensible como es la vacunación, sobre todo en estos momentos", cuando "el déficit de vacunas" que se sufre y teniendo en cuenta "a las personas que se están vacunando" ahora, que son las mayores de 80 años, entre otras.

El PSOE

Por último, la secretaria de Igualdad y Equidad del PSOE-A de Córdoba, Felisa Cañete, al ser preguntada por este asunto en una rueda de prensa en la sede provincial de su partido, ha avanzado que, si se comprueban los hechos, se le abrirá "expediente" a la edil socialista en cuestión. Así, según ha precisado la dirigente del PSOE cordobés, "estudiaremos el caso, se comprobará la veracidad de los hechos" y, si así fuera y en base a lo que establecen los "estatutos" del partido, "pues se iniciará el expediente oportuno, y se procederá, como marcan los estatutos, en el momento en" que se compruebe si los hechos "son reales o no son reales".

La delegada de Salud

La delegada de Salud y Familias, María Jesús Botella, ha afirmado en Baena que, "sobre este tema, quiero mostrarme respetuosa con el expediente informativo y con el expediente disciplinario que se pueda instruir en su caso, me quiero mostrar respetuosa por supuesto con ella, pero sí que puedo decir que creo que en esto de las vacunas hay que actuar con mucho sentido común y con mucha ética". Añade que una "enfermera que está vacunando en una residencia de mayores, en el supuesto de que sobren vacunas, no está dentro de ese código ético vacunar a su familia".

Comprende que se estaba en el inicio del proceso de vacunación, y puede entender que no se tuvieran en ese momento las cosas muy claras, "lo puedo entender todo -dijo-, pero creo que también hay que pensar que el sentido común y la ética te dicen que eso no es así, que no procede", sobre todo porque "había una idea muy clara, que eran los grupos de priorización". Sobre los alcaldes socialistas que se han vacunado no quiso opinar.