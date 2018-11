El alcalde deberá comparecer por las irregularidades en el alfar romano

Con los votos a favor de PP, Ciudadanos e IU, el Pleno del Ayuntamiento de Lucena dio luz verde a las conclusiones de la comisión de investigación constituida en relación a las inversiones realizadas en el alfar romano de Los Tejares. Estas se centran en solicitar al alcalde, Juan Pérez, que comparezca en un pleno y responda a las preguntas de los distintos grupos municipales e instar al concejal de Patrimonio Histórico, José Cantizani, a elaborar un plan de actuación sobre el yacimiento que permita las visitas y su inclusión como recurso turístico municipal.

Purificación Joyera, portavoz de Ciudadanos, reveló que «la cuantía de la inversión realizada en el yacimiento, según el listado de intervención aportado a la comisión, asciende a 304.699,93 euros». Cantidad destinada, según Joyera, «únicamente a la reconstrucción de los hornos, el vallado perimetral ejecutado por la escuela taller y la preinstalación de canalizaciones para futuras instalaciones eléctricas, el techado de los hornos mediante placas metálicas, la reposición de placas metálicas y el cambio de la puerta». Apuntó que «a esto hay que sumar la desaparición de materiales, cuyo importe asciende a cerca de 30.000 euros, que componen las facturas aportadas en la justificación de la subvención, desconociéndose hasta la fecha las circunstancias en las que desaparecieron y sin que conste denuncia alguna». Joyera insistió en que, «tras invertir a lo largo de los años más de 300.000 euros de dinero público, el estado del yacimiento es desolador y no es visitable, no se ha puesto en valor y no forma parte de nuestra oferta turística y cultural».

El alcalde, Juan Pérez, manifestó no tener «problema alguno en dar respuestas a cuantas preguntas se pudieran plantear desde la oposición». Pérez aseguró que ordenó «el acopio de los materiales dispersos por distintas dependencias municipales con anterioridad a la constitución de la comisión, de cuyas sesiones únicamente ha conocido el acta final».