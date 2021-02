El alcalde de Cabra pide a los vecinos el confinamiento domiciliario y endurece las medidas

El Ayuntamiento de Cabra va a emprender una serie de medidas para hacer frente a la alta tasa de casos de covid alcanzada y que, al superar el índice de 1.000 casos por 100.000 habitantes, le llevará a partir de la medianoche de este miércoles al cierre de todos aquellos servicios no esenciales, junto al cierre perimetral que ya tiene tal y como fue decretado por la Junta de Andalucía el pasado 21 de enero al superarse la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes.

Estas medidas, adicionales a las ya emprendidas desde el Consistorio con motivo del mencionado cierre perimetral, pasan entre otras, según ha informado el alcalde, Fernando Priego, tras la celebración de una junta extraordinaria de portavoces, por el cierre del parque Alcántara Romero y la Ciudad de los Niños, el precintado policial de las zonas de juegos infantiles y biosaludables de mayores y el cierre de la Biblioteca Pública Municipal Juan Soca, el Museo Arqueológico Municipal, la Casa de la Cultura y la sala de exposiciones.

Tampoco, añadía Priego, podrá hacerse uso de ningún centro cívico de barrio y se recomienda que las gestiones a realizar con el Ayuntamiento como con los patronatos municipales de Bienestar Social y de Deportes, se ejecuten telemáticamente y que las que sean presenciales, tras solicitar cita previa.

Otras medidas pasan por la vigencia de la zona azul de estacionamiento de vehículos hasta las 18.00 horas, la suspensión del mercadillo semanal de los lunes, el refuerzo de las líneas de contenedores soterrados para la basura y quedará sin efecto su horario, para que los ciudadanos tengan más facilidad para su depósito en los mismos a cualquier hora, evitando tener que salir mucho de los domicilios y la suspensión de todas las actividades deportivas organizadas por el Patronato Municipal de Deportes junto a otra serie de restricciones tanto para actividades federadas como no federadas.

Priego ha apelado a la responsabilidad ciudadana y al cumplimiento tanto de las medidas emprendidas desde el Consistorio dentro de las competencias legales permitidas como las adoptadas desde los gobiernos central y autonómico, pidiendo encarecidamente que los ciudadanos adopten el confinamiento voluntario en sus domicilios y que aquellos que sean positivos o estén en contacto estrecho con alguno de estos y hayan sido objeto de la realización de alguna PCR, cumplan con lo estipulado por la normativa, no saliendo tampoco a la calle.

Por último, tras anunciar que se va a solicitar a la administración sanitaria la realización de un nuevo cribado masivo en la ciudad, también pedía el regidor el no criminalizar a los pequeños comercios y a los hosteleros al entender que el incremento de los positivos está derivado de una actividad irresponsable de algunos ciudadanos que no respetan las normas establecidas en el ámbito privado, pidiendo para ello la no celebración de reuniones fuera del núcleo familiar de convivencia.