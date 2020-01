Los agricultores inician una nueva campaña de movilizaciones en defensa del sector

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA junto con Cooperativas Agroalimentarias han vuelto a unir sus fuerzas para convocar una nueva campaña de movilizaciones en defensa del sector agroganadero, que atraviesa "una crisis tremenda, crítica", en palabras del presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa. Estas convocatorias se están llevando a cabo en todas las provincia y no se descartan que tomen carácter nacional, con una posterior en Madrid e incluso Bruselas si no se ven soluciones. En Córdoba, serán dos actos los que se lleven a cabo. El primero en Adamuz, el jueves día 13 de febrero, con una concentración y un día después, con una llamada que se pretende que sea masiva a una tractorada en Lucena, que se será el punto de encuentro de distintas columnas de vehículos que partirán de los distintos pueblos de la subbética y la campiña.

Los responsables de las cuatro organizaciones, Fernández de Mesa; Miguel Cobos (UPA), Carmen Quintero (COAG) y Rafael Sánchez de Puerta (Cooperativas) han explicado que la situación por la que atraviesa el campo es insostenible porque son muchos los factores que están influyendo en que su falta de rentabilidad sea mayor. El asunto que más preocupa, según Miguel Cobos, es el de los precios que reciben por los productos que están haciendo que en la inmensa mayoría de ellos se trabaje a pérdidas. Este es el caso del aceite, del cereal o los cítricos. A todo ello hay que unir los aranceles de Estados Unidos y la falta de control aduanero en materia de calidad y trazabilidad de productos que son competidores y proceden países que disfrutan de ventajas para introducir sus producciones en España, como ocurre con la naranja.

Por su parte, Ignacio Fernández de Mesa ha insistido en los ataques que viene sufriendo el sector al que se está penalizando en ayudas y con campañas de desprestigio relacionadas con su presunto perjuicio para el medio ambiente. A juicio del presidente de Asaja, el Gobierno central no está defendiendo como debiera al campo español, ante lo que que ha reclamado contar con un ministerio de Agricultura fuerte y que la UE adopte medidas eficaces, no como las últimas activaciones del almacenamiento privado que, por insuficiente y mal pagado, no ha contribuido a mejorar la situación sino más bien al contrario.

La secretaria general de COAG, Carmen Quintero ha indicado que el sector está "herido de muerte" porque la rentabilidad es "inexistente", señalando que si "las explotacones no son rentables, la vida en el medio rural es imposible", por eso ha hecho un llamamiento a la participación de todos los agricultores y ganaderos para que se unan a las protestas.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Rafael Sánchez de Puerta, explicó que la unión que está experimentando el sector en torno a estas movilizaciones se debe a que "el campo está sufriendo problemas muy serios" y que el objetivo prinicipal es "dignificar esta profesión", que es la que mantiene la población en los núcleos rurales. A juicio se "ha demonizado" injustamente al colectivo, sobre todo en la última cumbre del clima, donde se le consideró como la tercera actividad productiva más contaminante. Sánchez de Puerta se ha referido a los aranceles de Estados Unidos, calificándolos de injustos porque se aplican para responde a unas "ayudas ilegales al sector aeronáutico".

También ha llamado la atención sobre la amenaza de la desaparición del gasoil agrícola y recordó el considerable agravio que en materia de agua para riego sufre la provincia, donde la mayor parte de su actividad, y especialmente el olivar, son de secano.