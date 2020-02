Agricultores cortan la autovía A-4 durante dos horas y media en ambos sentidos entre Montoro y Villa del Río

Decenas de agricultores han mantenido cortada la autovía A-4 en ambos sentidos, a la altura de Huertos Familiares, entre Montoro y Villa del Río, según han confirmado a este periódico fuentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil. La vía ha quedado abierta en sentido Madrid sobre las 10.35 horas y sobre las 10.50 ha quedado despejado también en sentido contrario, porque lo que se ha recuperado la normalidad en la circulación poco antes de las once de la mañana.

Los manifestantes, convocados por la Unión de Agricultores Independientes, han tomado la vía a las 8.27 de la mañana en el kilómetro 356, según las mismas fuentes, y su acción ha provocando retenciones kilométricas. La autovía ha permanecido cortada durante dos horas y media, aproximadamente. Entre tanto, la Guardia Civil estableció desvíos alternativos por la A-305 por Porcuna y A-306 por El Carpio. Desde la Subdelegación del Gobierno han indicado que la protesta no estaba convocada, extremo confirmado también por Asaja y por UPA.

El secretario general de esta organización, Miguel Cobos, ha indicado a este periódico que esta protesta está fuera de las convocadas por las tres organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, y rompe la unidad de acción de las mismas. Cobos ha indicado que en un principio se había convocado una protesta para esta tarde en Montoro, pero que tras mantener una reunión con el Ayuntamiento de aquella localidad se llegó al acuerdo de desconvocarla y mantener solo las de este jueves en Adamuz y el viernes en Lucena.

Cobos ha indicado que la movilización de esta mañana se ha organizado por un grupo de personas por redes sociales y que a ella han acudido agricultores de Castilla la Mancha, Almería, Jaén y Extremadura.

Por su parte, David Pérez, portavoz de los convocantes y perteneciente a la Unión de Agricultores Independientes, llegado desde Almería, ha indicado a este periódico que los manifestantes de hoy no pertenecen a ninguna de las grandes organizaciones agrarias porque "no se sienten representandos por los sindicatos agrarios porque están recibiendo mucho dinero a espaldas de los agricultores" y aseguran que "no nos solucionan la problemática real, porque nos sentimos asfixiados" con la situación que atraviesa el sector. Por eso, ha explicado, que se ponen de acuerdo por las redes sociales y se van desplazando a los lugares donde se convocan acciones, todas ellas sin convocatoria previa.

Agricultores durante el corte de carretera. SÁNCHEZ MORENO

Los agricultores protestan estos días para exigir medidas que compensen la falta de rentabilidad de las explotaciones debido a los bajos precios que se pagan en origen. Para mañana hay prevista una tractorada en Adamuz. En Lucena se ha convocado para el viernes.

Retenciones en la autovía a causa del corte de los agricultores. CÓRDOBA

Corte de carretera a primera hora de la mañana. CÓRDOBA

Protestas durante el corte de carretera. SÁNCHEZ MORENO

Momento de la apertura de la autovía. SÁNCHEZ MORENO