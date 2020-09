Afectados por las expropiaciones de la variante A-318 exigen a la Junta más de 3,5 millones

Representantes de los 170 propietarios afectados por la expropiación de terrenos por el trazado de la nueva variante de circunvalación A-318 de Lucena hacia Rute se han manifestado este lunes en uno de los puentes de esta nueva infraestructura para reivindicar los más de 3,5 millones de euros que la Junta les adeuda.

Los representantes de los mismos, Francisco Toro y Juan Antonio Ruiz, señalan que "estamos siendo ignorados por la Junta de Andalucía". En este sentido, recuerda que "la ocupación de los terrenos se llevó a cabo en el año 2010, y posteriormente hemos tenido que sufrir las distintas paralizaciones de la obra por el abandono de las constructoras". Toro pide al alcalde de Lucena, Juan Pérez, que "dado que los terrenos son término de este municipio, nos represente, pues entendemos que es nuestro máximo representante y debe ampararnos para exigir a la Junta que nos pague". Añade que "cuando se inauguró el pasado 10 de julio, nadie se acordó de nosotros, pues gracias a nuestros terrenos ha sido inaugurada esta infraestructura, que permite descongestionar el paso de vehículos por Lucena y da servicio a toda una comarca".

Toro insiste en que "no se nos invitó porque sospechaban de que íbamos a llevar nuestra reivindicación al acto inaugural, por lo que no se contó con nosotros". Finalmente, Toro avanza que "hoy iniciamos una nueva etapa de reivindicaciones que, de no encontrar la respuesta del pago de las expropiaciones, se extenderá a movilizaciones con cortes de carretera incluidos".

Por su parte, otro de los afectado, Juan Antonio Ruiz, destacaba que "se trata de 170 afectados, en su mayoría pequeños propietarios, que ya han perdido de recoger cuatro cosechas, cuando lo que tienen previsto pagarnos es solo una cosecha, por lo que no descartamos reivindicar los intereses y pérdida de estas cosechas". Ruiz manifiesta que "ahora se escudan con el periodo de pandemia del covid-19 para no haber pagado las expropiaciones, algo que no ha supuesto ningún problema para inaugurar una infraestructura sin pagar a los propietarios de los terrenos". Añade que "las cantidades que se adeudan a los 170 afectados varían, pues pueden oscilar entre los 20.000 y más de 30.000 euros, dependiendo de las superficies ocupadas".

Esta infraestructura fue inaugurada por la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, el pasado 10 de julio, tras una inversión de 8.949.222 euros. Esta nueva infraestructura viaria, de 4,1 kilómetros de recorrido, rodea el municipio lucentino por el noroeste, conectando la Autovía del Olivar (A-318) con la A-331, carretera que conecta hacia Rute e Iznájar.

La obra fue adjudicada en febrero del 2010 y reprogramada y paralizada en diversas ocasiones, hasta su reactivación en diciembre del 2017. No obstante, no fue hasta el año 2019 cuando el nivel de ejecución avanzó considerablemente y, además, se tramitó, aprobó y formalizó la modificación contractual que ha permitido adaptar esta infraestructura a las necesidades sobrevenidas, como la actualización de las normativas específicas vigentes o la intervención arqueológica llevada a cabo por el hallazgo de un horno cerámico de origen romano durante su ejecución.

Con motivo de la inauguración, la delegada territorial, Cristina Casanueva, respondía al ser preguntada por el pago de las expropiaciones que "aún se están reajustando parcelas" y que desconoce el porcentaje de propietarios con los cuales se ha llegado a acuerdo de pago.