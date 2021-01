Admitido a trámite el recurso de Alfonso Rojano contra Iporba

El juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Córdoba ha admitido a trámite el recurso de amparo de derechos fundamentales de Alfonso Rojano contra los actos realizados por el partido político Independientes por Baena y Albendín (Iporba) y la sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Baena, del pasado 26 de noviembre de 2020.

En el recurso presentado, recuerda que Rojano concurrió como candidato número 2 a las elecciones municipales de 2019 y resultó elegido concejal, siendo designado como portavoz del grupo municipal. El pasado 5 de octubre, Iporba inició un expediente sancionador que concluyó con su expulsión del partido el 20 de noviembre. El motivo de dicho expediente, que «ha sido impugnado ante la jurisdicción civil», tenía como objetivo, además de la expulsión, «limitar y vulnerar su derecho a la participación política como concejal del Ayuntamiento de Baena». Sobre el pleno extraordinario que se celebró el 26 de noviembre a las 8.30 horas, previo al pleno donde debía debatirse y votarse la moción de censura, tenía como único punto del orden del día «toma de conocimiento por el pleno de la expulsión y pase a la condición de no adscrito del concejal expulsado por Iporba Alfonso Rojano». El recurso considera que «para el pase a no adscrito se requería una serie de requisitos con los cuales no contaba la convocatoria del pleno» y se obvió un informe de la secretaría general del Ayuntamiento.

Este pleno extraordinario fue fundamental para que los grupos que habían presentado la moción de censura -PSOE, IU y Alfonso Rojano, como concejal de Iporba- decidieran retirarla unos minutos antes de la celebración de la sesión plenaria. Desde IU justificaban la retirada porque no querían presentar una moción «que tenga cualquier tipo de duda», en referencia a la expulsión. Desde el PSOE anunciaban que el pleno «lo dirimirá un tribunal». Además, los dos portavoces municipales en el Ayuntamiento de Baena, tras el pleno extraordinario, consideraban que Alfonso Rojano seguía siendo miembro de Iporba ya que no daban validez a dicha sesión. Anunciaron que «todo va a ir al juzgado porque el Pleno no ha votado nada ni ha tomado conocimiento de nada». El mismo Rojano afirmó que se estaban vulnerando sus derechos.

Esta no es la primera vez que Alfonso Rojano acude a los tribunales, porque ya anunció que «para defender mi honor y mis derechos» interpondría «todas las acciones legales que en derecho me amparen». Días antes del pleno de la moción de censura, Rojano había pedido al juez que ordenara a Iporba dejar sin efecto la expulsión o suspensión temporal de 60 días, así como la expulsión o suspensión definitiva, y que dejara sin efecto los escritos presentados por representantes de Iporba ante el Ayuntamiento. Finalmente, el juez desestimó las medidas cautelares, aunque de haberse procedido a esta suspensión el pleno se habría celebrado con todas las garantías de que seguía siendo concejal de Iporba. Este recurso de amparo, que ha admitido a trámite el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Córdoba, es un paso más en la defensa de Alfonso Rojano.