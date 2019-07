Un acertante de Moriles se lleva la paga de la ONCE: 3.000 euros al mes durante 25 años

Un acertante de la localidad cordobesa de Moriles se ha llevado la paga que ofrece los sorteos de la ONCE de lunes a jueves dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años. En total, el sorteo de este jueves ha repartido 1.145.000 euros en premios entre siete vecinos de Moriles, gracias al vendedor Javier Fernández, en un sorteo que ha repartido cerca de 1,6 millones de euros entre las provincias de Almería, Córdoba, Huelva y Málaga.

Javier Fernández, afiliado a la ONCE y vendedor desde 2018, tiene su punto de venta ubicado en la avenida de Andalucía de Moriles, en pleno centro de la localidad. Es segundo premio que en este año largo de trabajo porque a los dos meses de comenzar dio una serie agraciada con 100.000 euros del Cuponazo. Esta mañana, al recibir la noticia, no ha podido articular palabra por la emoción. “Me va a dar un ataque al corazón –decía-. Es una alegría tremenda la que siento por haberle dado la suerte a mis clientes, que son gente del campo”, comentaba entre la curiosidad de los primeros vecinos.

TAMBIÉN EN ALMERÍA

El sorteo de la ONCE de ayer jueves ha llevado otros 350.000 euros a Almería, con diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno, y otros 70.000 euros a Huelva y Málaga con otro cupón premiado a las cinco cifras con esa cantidad respectivamente, por lo que ha repartido un total de 1.565.000 euros entre las cuatro provincias andaluzas.

El sorteo, que estaba dedicado a la campaña puesta en marcha por la ONCE en colaboración con la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior para promocionar la seguridad vial en verano, ha repartido el resto de premios entre Cantabria, Galicia, y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20 y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Y para este viernes, 12 de julio, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 17 millones de euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.