"Yo fui la segunda catedrática de Ingeniería Hidráulica de España"

María José Polo es catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba, directora del Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, colaboradora de la Agencia Estatal de Investigación de Ingeniería Civil y Arquitectura y varios cargos más en organismos internacionales. Hija de una larga estirpe de maestros, se decantó por la Ingeniería Agronómica porque le gustaban mucho la física, las matemáticas y resolver todo tipo de problemas. «En Agrónomos había muchas especialidades y yo escogí ingeniería rural», recuerda, «en mi clase había treinta alumnos y solo cuatro mujeres». Siempre tuvo muy buenas notas, así que cuando expuso en casa que quería ser ingeniera, nadie la cuestionó. «El primer año fue duro, yo venía del IES Góngora, de la última generación de solo niñas y tuve que acoplarme al ritmo de una Universidad con 17 años (había adelantado un curso) en un entorno con mayoría aplastante de hombres». Según recuerda, su afán de seguir al mismo nivel la llevó a estudiar día y noche, llegando incluso a perder peso por el peso de la responsabilidad. Acabó la carrera en 1992, hizo la tesis con una beca competitiva en la UCO y sacó con 30 años su plaza de profesora titular. Con 37, José Manuel Roldán le ofreció formar parte de su equipo rectoral y ocupó durante un mandato el cargo de secretaria general, precedida antes solo por Carmen Calvo. Siguió investigando hasta romper un techo de cristal y convertirse en «la segunda catedrática de Ingeniería Hidráulica de España», una de las seis que existen hoy en día.

Según lo ve ella, «el machismo está latente en la Universidad de una forma sutil, no he sufrido nunca acoso, pero sí he de decir que a igual edad, se trata a la mujer con un toque de paternalismo molesto que no se emplea con los hombres». También ha sentido que «mientras no hagas sombra a nadie, te toleran, pero si ven que quieres prosperar, no gusta tanto». Pese a sus muchos éxitos, confiesa que sus mayores logros son «el equipo humano de investigadores con el que trabaja, mayoritariamente femenino (hoy paritario) y el sentirme apreciada por mis alumnos».