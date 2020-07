Ya están las notas de la selectividad en Córdoba: ¿Tienes decidida la carrera?

Los 4.165 chicos y chicas que se han examinado este año de la Pevau, del 7 al 9 de julio, han conocido hoy sus notas de la antigua selectividad, de las que dependen que puedan cursar un grado u otro, en función de la nota de acceso que les salga entre la nota media del Bachillerato y la de la selectividad. Muchos están dudosos aún, otros lo tienen claro, la oferta académica es amplia y sus miras también. La Universidad de Córdoba, con unas solera que data de 1972, quiere atraerlos a sus aulas, es la universidad pública por excelencia de la provincia y su oferta es equilibrada y variada, marcada por la calidad.

La UCO, según el rector, José Carlos Gómez Villamandos, es «una de las mejores universidades de España en actividad investigadora, en transferencia y en emprendimiento», con muy buenos indicadores en todos los ranking y con «un buen clima de trabajo», aparte de «todos los servicios que se ponen a disposición de los alumnos».

Para el próximo curso 2020-21 no hay novedades destacadas, pero sí un afianzamiento de sus 45 grados y 11 dobles grados, en los que se ofrecen un total de 3.865 plazas. El grado de Ingeniería Civil no presencial que solicitaba la Escuela Politécnica de Belmez, al final no se impartirá este curso. La única novedad para el próximo curso está en la Escuela de Belmez, que potenciará las energías renovables con dos dobles grados y un grado a los que ha cambiado el nombre: el grado en Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales y los dobles grados de Ingeniería de la Energía+ Ingeniería Eléctrica y Ingeniería Civil + Ingeniería de la Energía.

Bien es sabido que la Universidad de Córdoba destaca por sus estudios en las áreas agroalimentarias y de la Salud, si bien en las Ciencias Sociales y Humanidades su proyección es cada vez mayor, estando en ellas la gran mayoría de alumnos.

Veterinaria sigue siendo la carrera más demandada en la UCO, la que cada año recibe más solicitudes y deja a muchos jóvenes fuera; seguida por Medicina, Enfermería, Educación Primaria y Psicología. Es una tendencia que se repite desde el 2016 y coincide también con el hecho de ser estas las titulaciones con notas de corte más altas en las pruebas de acceso a la Universidad. En lo que se refiere a Veterinaria, fue la que recibió más solicitudes de ingreso en el curso 2018-19. Esto se explica porque esta titulación solo se imparte en Córdoba dentro de Andalucía y tiene un gran prestigio a nivel nacional. La Facultad que mayor número de grados oferta es la de Filosofía y Letras, con 9 grados y cuatro itinerarios conjuntos, seguida por la Facultad de Ciencias de la Educación, con 6 grados, dos de ellos bilingües. Aparte de los clásicos grados, la UCO oferta titulaciones más novedosas, como el grado virtual de Cine y Cultura, que imparte la Facultad de Filosofía y Letras, que se impartió por primera vez este curso pasado, junto al grado presencial del mismo nombre.

La Etsiam (Agrónomos), convertida en Centro Nacional de Capacitación en Competencias digitales para el sector agroforestal y agroalimentario, tiene una gran proyección y empleabilidad, mientras que el grado en Turismo, de Ciencias del Trabajo, también es muy demandado. Hasta el 21 de julio se pueden presentar las solicitudes en los grados.

Universidad Loyola

También la Universidad Loyola Andalucía, la undécima del sistema universitario andaluz y la primera privada de iniciativa social en la comunidad autónoma, promovida por la Compañía de Jesús, lanza sus redes al alumnado de nuevo ingreso.

La Universidad Loyola ofrece la posibilidad de estudiar en sus campus de Sevilla y Córdoba hasta 59 itinerarios diferentes de grado: 16 itinerarios de grado simples y 15 dobles de carácter oficial, y 28 grados plus (que combinan un grado oficial con un título propio), en las áreas de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Comunicación, Criminología, Derecho, Educación, Ingeniería, Psicología y Relaciones Internacionales.

Como novedad para el próximo curso, la Universidad Loyola impartirá en su campus de Sevilla el Grado en Matemática Aplicada, ampliando así su oferta de grados del área de ciencia y tecnología. El grado en Matemática Aplicada diseñado por la Universidad Loyola se caracteriza por su carácter práctico y cercano a las necesidades de la empresa, además de contar con una sólida base teórica. En este sentido, la formación de base cubre materias y asignaturas como Álgebra, Cálculo, Estadística, Programación, Ecuaciones Diferenciales o Física Computacional, además de ofrecer asignaturas más aplicadas y de gran relevancia en los últimos años como Data Analytics, Inteligencia Computacional, Logística, Criptografía o Robótica. Además, el plan de estudios contempla la realización de prácticas de empresa de carácter obligatorio, según informa la universidad.

Para entrar en esta universidad privada no se necesitan las notas de selectividad. Ellos hacen pruebas de admisión.

En cuanto a las plazas: Grado en ADE, 180 (Sevilla) / 180 (Córdoba); en Economía: 60 (Sevilla); Derecho: 120 (Sevilla) / 120 (Córdoba); Relaciones Internacionales: 120 (Sevilla) / 60 (Córdoba); Criminología: 60 (Sevilla) / 60 (Córdoba); Psicología: 80 (Sevilla) / 80 (Córdoba); Comunicación: 60 (Sevilla) / 60 (Córdoba); grados en Infantil y Primaria, y cinco grados en ingenierías, además de Matemática Aplicada, en Sevilla.