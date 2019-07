Vuelven a producirse cortes de luz en la Judería durante la madrugada

Los vecinos de la Judería siguen preocupados por los cortes en el suministro eléctrico que vienen produciéndose desde el sábado. Aunque el apagón que se prolongó el sábado durante tres horas quedó solucionado, los cortes, aunque ya más breves, se han venido repitiendo, tanto en la tarde del domingo como durante esta madrugada, según relata la presidenta de la asociación de vecinos de La Medina, Lourdes Martínez. La información que le transmiten vecinos afectados es que "sobre las cuatro y media de la madrugada, en zonas como la plaza de Abades o Martínez Rücker, no había luz". La interrupción apenas duró unos minutos, pero los suficientes para causar preocupación en la zona.

La presidenta de La Medina está convencida de que no es solo problema de "un cable", sino que en los cortes está influyendo la "superpoblación que tenemos, hay muchos hoteles, bares y tiran mucho y más en estos días con tanto calor y los transformadores", que son de los años ochenta, "no tiran lo suficiente". "Si todos los días tocan un cable es que algo no va bien, lo que tienen es que arreglar el transformador", indica Medina. La presidenta de la asociación considera que "con arreglar un cable no se soluciona el problema" y asegura que "ya estamos cansados".

La asociación mantiene la idea de presentar una reclamación en Endesa y, en caso de que no sea admitida, recurrir a la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios Facua.

CONVOCATORIA PARA LOS PERITAJES

La asociación La Medina ha convocado a los afectados para esta tarde para evaluar los daños producidos por el corte del sábado y por otros anteriores que se han sucedido desde el año 2015. La asociación explica que, aunque el Ayuntamiento ha ofrecido para el peritaje un despacho en el Figueroa, "con conocimiento por parte de Endesa e invitación para que las peritaciones se hagan conjuntas", la reunión se producirá en Doble Cepa, entre las 17.00 y las 21.00 horas. La asociación invita a Endesa, Ayuntamiento, Industria, Facua y a otras asociaciones con problemas similares para que acudan al acto para realizar las peritaciones, que llevará a cabo un gabinete técnico.

RESPUESTA DE ENDESA

Por su parte, Endesa asegura que lo que se ha producido esta madrugada son "oscilaciones de tensión", y no cortes de luz propiamente dichos, por las maniobras de revisión del cableado cambiado tras la avería del sábado. Fuentes de Endesa explican que esas revisiones se realizan de madrugada para que no afecten a los residentes.