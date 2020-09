La vuelta al cole segura en tiempos de coronavirus: guía para padres y alumnos

En Córdoba la vuelta al cole ya tiene fecha. El próximo 10 de septiembre abrirán las puertas de todos los colegios, si bien este año las escuelas contarán con medidas excepcionales debido a la pandemia de covid-19. La primera de ellas, la anunciada por el Ayuntamiento sobre las medidas higiénico-sanitarias contra la covid: los colegios serán desinfectados dos veces al día por la empresa municipal Sadeco. Pero hay otros muchos factores en juego: el respeto de los grupos de convivencia, el uso obligatorio de mascarillas o el aislamiento temprano en caso de presentar síntomas serán algunas de las actuaciones clave. Esta es la guía para una vuelta al cole segura.

Qué hacer si mi hijo se contagia o presenta síntomas de covid

Las instrucciones son claras, cualquier niño que presente síntomas compatibles con coronavirus deberá quedarse en casa. Entre estos posibles síntomas se encuentran los ya conocidos: fiebre (dependiendo del centro, se considerará que el niño tiene fiebre a partir de los 37 o 37,5 grados; en cualquier caso, deberá ser la familia la que realice la medición de temperatura antes de llevar al menor al colegio), tos y dificultad para respirar. De presentar estos síntomas en casa, la familia deberá comunicárselo al centro para que realice las operaciones de prevención y rastreo pertinentes. Y, en efecto, el menor deberá permanecer en el domicilio y no asistir a clase mientras perduren los indicios y hasta estar seguro de no estar infectado. Por otra parte, de percibirse estos síntomas mientras el niño se encuentra en el colegio, se procederá al aislamiento del mismo en un aula separada hasta que la familia pueda recogerlo.

¿Cuándo debe mi hijo llevar mascarilla?

En el caso de los alumnos, la Consejería de Salud y Familias contempla una serie de medidas específicas entre las que destaca, de nuevo, el uso obligatorio de mascarilla fuera de los grupos de convivencia que podrían formarse dentro de cada clase, así como en los desplazamientos y cuando no pueda respetarse la distancia de seguridad. El uso de la mascarilla es, actualmente, obligatorio para los mayores de 6 años de edad. No obstante, para los niños de entre 3 y 6 años se recomienda también su uso en el transporte escolar y en los desplazamientos en los que no pueda respetarse la distancia de seguridad. Las claves del uso de la mascarilla en la vuelta al cole implican también la obligación del centro de proporcionar una al alumnado que no cuente con ella cuando sea necesario llevarla.

¿Son seguros los grupos de convivencia?

No será estrictamente necesario el uso de mascarilla dentro del mismo, pero, ¿en qué consisten estas formaciones? Los grupos de convivencia serán equipos estables de alumnado, “idealmente con un máximo de 15 alumnos (ampliable hasta 20)”, según la Junta, que junto a su tutor podrán relacionarse entre sí sin tener que mantener la distancia interpersonal. Su formación no será obligatoria en colegios ni institutos, pero es una de las posibilidades que se plantean. La clave para que estos grupos se conviertan en un espacio seguro y, sobre todo, fácilmente rastreable en caso de producirse un brote, residirá en minimizar los contactos con otros grupos.

¿A partir de cuándo se considera “brote”?

El Ministerio de Sanidad habla de brote “a partir de los 3 casos positivos relacionados, que surgen en el mismo momento o lugar”. En caso de detectarse un brote en el aula (dentro del mismo grupo de convivencia o fuera del mismo), jugará un rol esencial la detección temprana de aquellos alumnos con los que el/los casos positivos hubieran mantenido un contacto estrecho (sin protección, a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos, desde 48 horas antes del inicio de los síntomas).

Otras medidas de seguridad en el aula

Más allá de las mascarillas y los grupos de convivencia, se prevén múltiples medidas de seguridad adicionales en el aula. Se dispondrá de gel hidroalcohólico a la entrada y en las clases (no obstante, para aquellos niños que se metan las manos frecuentemente en la boca, no se recomienda el uso de estos geles sino el lavado de manos con agua y jabón). Se recomienda como medida complementaria el lavado diario de la ropa de los alumnos, y, en el caso de infantil, también del babi. En todos los niveles, procurará evitarse que el alumnado comparta material y que cambie de mesa o pupitre durante la jornada.

¿Se puede optar por la educación en casa?

A partir de los 6 años y hasta los 16, la escolarización en España se considera obligatoria, y hasta el momento la legislación del país no recoge una opción alternativa a la actividad lectiva presencial. De constatarse una ausencia reiterada del niño o una negativa de las familias a que su hijo acuda al centro, y salvo “situaciones debidamente justificadas” (que, según la Junta, estén contempladas de cursos anteriores) se activaría el protocolo de absentismo.

No obstante, las familias que optaran por no llevar a sus hijos menores de 6 años al colegio no tendrían ningún problema legal, debido a este carácter voluntario de la educación infantil.