Vox exige rebajar el impuesto de plusvalías para apoyar las ordenanzas fiscales

Vox ha presentado hoy al equipo de gobierno su contrapropuesta de ordenanzas fiscales, en la que se incluye una rebaja del IBI de rústica hasta de un 60% en los próximos 4 años, una bajada del impuesto de automóviles y ciclomotores, la bonificación del 90% del IBI urbano para familias numerosas y la eliminación del ICIO. A esta lista hay que sumar una condición más: la bajada del impuesto de plusvalías, el que hay que pagar cuando se transmite un bien que ha cambido de valor desde el momento de su adquisición. En 2020, según lo previsto por el PP, bajará un 3%. "Si el PP quiere nuestro voto, los cordobeses tendrán que dejar de pagar por heredar", ha dicho hoy Paula Badanelli, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba.

Badanelli ha afirmado que esa será la condición sine qua non para su grupo: que se elimine en la práctica el impuesto de plusvalías, de modo que cuando la transmisión del bien no genere un valor añadido el contribuyente no tenga que pagar. Por su parte, Manuel Chamber, asesor fiscal del grupo municipal de Vox Córdoba, ha explicado que la propuesta es que, en esos casos, el ciudadano haga una declaración responsable, en lugar de una liquidación que genera más trabas administrativas y lentitud. En esta línea, Vox pide que el impuesto de plusvalías se acompase a la media nacional, ya que actualmente "tiene una carga del 30% frente al 10,84% de la media española". "El PP prometió una bajada de entre el 20 y el 30% que no vemos reflejadas en su propuesta", ha lamentado Badanelli.

La anterior Corporación municipal rebajó hasta un 90% el impuesto de plusvalías en caso de que la transmisión del bien se hiciera en línea directa ascendente o descendente (de padres a hijos, por ejemplo) y en aquellos casos en los que se trataba de la vivienda principal. El de plusvalías es uno de los impuestos más importantes para las arcas de los municipios, y está pendiente que la FEMP y el Estado acuerden medidas de compensación para los ayuntamientos en caso de que estos dejen de percibir el impuesto.

Por todo, para Vox la propuesta actual del PP es "inaceptable" y ha avanzando que tendría que cambiar "mucho" para que recibiera los dos votos favorables que necesitan PP y Cs para su aprobación. No obstante, ha incidido en que la negociación sigue adelante y ha visto "buena predisposición" en el gobierno local para alcanzar un acuerdo. Badanelli ha explicado que su grupo municipal no comparte la propuesta actual del PP porque, dice, no cumple la rebaja fiscal que prometieron en campaña y es "cicatera". "Es paradójico que tenga que venir Vox para pedirle al PP que cumpla", ha añadido. En último lugar, desde Vox reclaman una normativa fiscal "corta, clara y en la que las ordenanzas no admitan interpretaciones, ni haya que tener un master para entenderlas", ha concluido.