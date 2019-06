Vox ve un "paripé" cambiar solo tres calles y acusa al PP de engañar a los cordobeses

Paripé y engaño. Eso es para Vox lo que han hecho el Partido Popular y Ciudadanos al acordar la restitución de tres calles franquistas. La fuerza de Santiago Abascal en Córdoba ha criticado con dureza la decisión del gobierno municipal de revocar el cambio de tres calles franquistas Cruz Conde, Vallellano y Cañero; ha vuelto a pedir la derogación de la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía por "sectaria y revanchista" y, por ende, la reposición de las 15 calles sustituidas en Córdoba tras un acuerdo de Pleno de febrero del 2018 y no solo las tres anunciadas. Los concejales de Vox Paula Badanelli y Rafael Saco, acompañados por Alejandro López, han ofrecido hoy una rueda de prensa para explicar su rechazo frontal a la decisión del Pardido Popular y Ciudadanos y su "sorpresa" ante el anuncio de que solo sean tres las calles que volverán a su antigua nomenclatura.

Paula Badanelli ha tildado de "paripé" la medida de PP y Cs y ha arremetido contra el alcalde popular, José María Bellido, acusándolo de mentir a los cordobeses. La edil de Voz considera "poco coherente" la postura del PP --a Cs no se ha referido en ningún momento-- ya que esta formación está de acuerdo con la derogación de la ley que Vox ha pedido en el Parlamento andaluz. La concejala ha recordado que fue el portavoz andaluz del PP, José Antonio Nieto, el que defendió la derogación de la norma en marzo de este mismo año, por lo que lo lógico sería no tener en cuenta ningún acuerdo adoptado en torno a la misma.

Además, Badanelli ha expuesto cómo el alcalde de Córdoba, José María Bellido, estando en la oposición recogió 7.000 firmas para pedir la reposición del nombre de cinco calles, además de las citadas, Cronista Rey Díaz y José María Pemán. La edil de Vox no entiende por qué el regidor ha cambiado ahora de criterio al dejar solo en tres la revocación del callejero y ha tachado de "chapuza" el hecho de que se vayan a poner solo los apellidos de las figuras históricas de Cruz Conde, Vallellano y Cañero en lugar del nombre completo. "Lo que antes consideraba un deshonor para las familias afectadas, ahora ya no se lo parece", ha dicho Badanelli, quien también lamenta que el consenso y la participación que exigía Bellido en la oposición no los haya invocado ahora.