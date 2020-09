Vox solicita información sobre el impacto real de la bajada de impuestos en 2020

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha solicitado a la Delegación de Hacienda para conocer el impacto real de la bajada de impuestos de este año. En una nota, desde el grupo informan de que han emitido un escrito al teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ya que "necesitamos datos para ir planificando el inicio de la negociación para la posible aprobación de la propuesta de ordenanzas fiscales, que esperamos comenzar en breve. Para eso hay que valorar el impacto de la bajada real de impuestos en la economía de los cordobeses y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Vox", ha explicado la portavoz de Vox, Paula Badanelli.

Para Badanelli es "imposible trabajar sin datos y entendemos que el cruce de acusaciones no aporta nada. Queremos saber a ciencia cierta la repercusión real de la bajada de impuestos de 2020, porque creemos que ha habido un engaño a los cordobeses" Además, tras conocer a través de los medios de comunicación que el gobierno municipal prevé una caída importante en la recaudación para el año 2021, pero sin ningún tipo más de información, Vox solicitará la información necesaria para "saber por qué se piensa en la congelación para este año y no en la bajada de impuestos prometida".

Desde Vox ya se ha adelantado que "sin tener esta información, será imposible para este grupo municipal iniciar cualquier negociación. Queremos que sean los técnicos los que certifiquen los datos porque creemos que cualquier otra cosa a nosotros no nos da ninguna credibilidad". El grupo municipal de Vox esperará el certificado que emitan los técnicos para poder iniciar cualquier negociación. "Sin conocer el impacto real de la bajada de impuestos de 2020 no podemos trabajar. Este impacto de la bajada deberá ser recogido tanto en el montante total como en cada impuesto o tasa con una comparativa de ingresos del año anterior", ha añadido Paula Badanelli. Por último, la portavoz municpal de Vox ha recordado que "los compromisos con Vox no son un cheque en blanco. Los acuerdos con este grupo municipal están para cumplirse, siendo determinantes los cumplimientos para las futuras negociaciones".