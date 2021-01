Vox reclama nuevos métodos de ventilación de las aulas para no exponer a los niños a la ola de frío

El parlamentario andaluz de Vox Macario Valpuesta ha reclamado este domingo a las autoridades educativas de la Junta de Andalucía, sentido común y nuevas medidas que permitan ventilar las aulas sin exponer a los alumnos ante la ola de frío que padece la región y ha apuntado que el actual sistema resulta contraproducente para la actividad didáctica. Al respecto, Valpuesta ha manifestado que "estamos viviendo en los últimos tiempos situaciones cada vez más absurdas, lo que demuestra la desorientación y la falta de sentido común del Gobierno de la Junta de Andalucía. En plena ola de frío, nuestros alumnos y profesores están dando clases con las ventanas y puertas abiertas en medio de la corriente. Es evidente que, tratando de ventilar las clases para evitar el contagio por coronavirus, lo que están facilitando es que a los que padecen esta situación acaben con una pulmonía, ya que las temperaturas en muchas de nuestras zonas de interior y de montaña están por debajo de los cero grados”.

El parlamentario andaluz de Vox ha apostillado que "no hace falta tener mucha experiencia para saber que dar clase con esas circunstancias, con guantes, bufandas y abrigos, soportando unas temperaturas gélidas, produce un nulo aprovechamiento escolar y es totalmente contraproducente para la actividad didáctica". Desde Vox denuncian este "sinsentido" y exigen "una vuelta al sentido común de este Gobierno del PP y Cs, arbitrando otros procedimientos de ventilación a fin de evitar de que en nuestros centros de enseñanza tengan lugar estas absurdas escenas que tanto pueden perjudicar la salud de los profesionales de la enseñanza y de nuestros alumnos", ha concluido el parlamentario que, no obstante, no apunta cuáles podrían ser esas medidas de ventilación.