Vox presentará enmiendas por 3 millones de euros a los presupuestos municipales y ha pactado con el gobierno municipal que esas exigencias se presenten como enmiendas a fin de no retrasar aún más la aprobación del documento económico que debía regir la vida municipal desde el 1 de enero 2020. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha ofrecido una rueda de prensa para explicar cuáles serán las principales enmiendas a las cuentas del Partido Popular y Ciudadanos, dando por hecho que las aceptarán todas y que el acuerdo está cerrado. Desde el gobierno municipal se matiza, no obstante, que aunque hay un gran avance en las conversaciones "no está aún todo cerrado" el pacto, si bien hoy mismo ABC avanzaba que el pleno se habría fijado ya para el día 19 (antes, eso sí, de lo ocurrido con el coronavirus).

La elección de la vía de la enmienda, que obliga a incluir las medidas en sustitución siempre de otras (es decir quitar una para poner otra), no ha supuesto un desbarajuste a la propuesta del gobierno municipal, porque según ha dicho Badanelli, el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ya había reservado una partida del presupuesto más los remanentes para atender las demandas de Vox. Pese al optimismo por el cierre del acuerdo, desde Vox han lanzado esta mañana un mensaje de prudencia al reconocer que "pese a la voluntad" del equipo de gobierno puede que "no se hagan las cosas", y que debido a que los presupuestos no estarán aprobados de forma definitiva hasta mayo pueda ejecutarse "apenas un 30%" de los mismos. "Entendemos que es una prioridad que se apruebe el presupuesto y un retraso de dos o tres meses no toca este año", ha dicho Paula Badanelli.

La concejala de Vox ha responsabilizado de esa situación al equipo de gobierno y a la forma de encarar la negociación de los presupuestos en solitario. "El año próximo la negociación debe ser con Vox desde el minuto cero", ha dicho la portavoz, ya que considera que de este modo habría menos problemas, si bien ha negado que exista ya un acuerdo de presupuestos para el resto del mandato. "No daremos cheques en blanco", ha sostenido Badanelli.

Además, Vox ha tenido que renunciar a sus exigencias en torno a la reducción de subvenciones nominativas fijadas por el Partido Popular y Ciudadanos para evitar un retraso aún mayor de la aprobación de los presupuestos, ya que los modificaría sustancialmente. La portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Córdoba ha reconocido que su pretensión era disminuir entre "un millón y un millón y medio de euros" estas ayudas discrecionales, pero que han tenido que conformarse con rebajarlas en apenas 300.000 euros.

Las enmiendas que presentará Vox a los presupuestos tendrán una cuantía de 3 millones de euros y se centrarán en el arreglo de cuatro viales principales, de las que Vox espera que se redacten al menos sus proyectos: Medina Azahara, Gran Vía Parque, Carlos III y Brillante. Además, el PP ha aceptado la petición de Vox de hacer una piscina en el Parque de Levante y otra en el Sector Sur (General Lázaro Cárdenas) y recuperar la del Cámping para la zona de Valdeolleros y Santa Rosa.