Vox pide al gobierno municipal "más trabajo y menos selfies" en los primeros 100 días

"Más trabajo y menos selfies". Eso es lo que le pide Vox a PP y Cs en su balance de los primeros 100 días del gobierno municipal en Córdoba, que no ha incluido ni una sola concesión o aplauso al equipo de gobierno. Con la negociación de las ordenanzas fiscales sobre el tapete municipal, la portavoz Paula Badanelli ha hecho un llamamiento a "la seriedad" y "el rigor" de un gobierno que entiende más preocupado por la puesta en escena mediática de sus logros, que por el trabajo "en los despachos". Las críticas de Vox han vuelto a ser especialmente duras con Cs, a quien acusan de estar ausente en los grandes tema de la ciudad como las ordenanzas fiscales, la elaboración de los presupuestos municipales o la gestión turística, un área que lleva directamente la primera teniente de alcalde, Isabel Albás.

En cualquier caso, desde Vox consideran "cómico" y "una falacia" hacer balance de los primeros 100 días de un gobierno, con dos meses de verano por medio. "Es un planteamiento cómico cerrar 23 medidas para sacar luego un porcentaje de su ejecución. Eso es tomarle el pelo a los cordobeses", ha dicho Paula Badanelli.

Respecto a la negociación de las ordenanzas fiscales, en la que Vox trabaja con el PP desde hace un par de semanas, la portavoz reconoce que hay cierto avance y que los populares han hecho algún "gesto", pero que ellos siguen en el no porque la bajada fiscal prevista sigue siendo "insuficiente". En todo caso, su exigencia de eliminación de las plusvalías sigue siendo el dique que separa a los dos partidos del acuerdo, así como la cuantificación real de la bajada prevista en impuestos y tasas municipales. En esta línea, Badanelli considera que hay algo que el PP no está contando y ha exigido que expliquen abiertamente a la ciudadanía por qué no quieren bajar más los impuestos: si es porque no manejaban información antes de entrar en el gobierno y ahora disponen de datos que imposibilitan cumplir su promesa electoral de rebajar hasta 60 millones de euros, o si quieren destinar ese dinero a "un gran proyecto o a que se quede en los bancos en lugar de en el bolsillo de los cordobeses".

La portavoz de Vox insiste en la generosidad de su oferta, ya que le piden al PP "solo que cumpla lo que prometió en campaña", e insisten con la necesidad de eliminar el impuesto de plusvalías. Sobre esta cuestión, Badanelli ha preguntado de forma retórica qué hubiera ocurrido en Andalucía si después de "machacar a Susana Díaz" durante años con el impuesto de herencias, Juanma Moreno Bonilla no lo hubiera eliminado al llegado al Gobierno andaluz. "Si se quiere se puede, en la Junta se han eliminado sin peros", ha concluido.