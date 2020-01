Vox llama a los cordobeses a una concentración el domingo por la Constitución y la soberanía

Alejandro Hernández, portavoz parlamentario y presidente de Vox Córdoba, ha invitado esta mañana a todos los cordobeses a participar este domingo 12 de enero en una concentración frente al Ayuntamiento de Córdoba, a las 12.00 de la mañana, con el lema ‘Por un Gobierno que respete la Constitución y la soberanía ‘. Vox Córdoba se adhiere así a plataforma España existe, al igual que habrá concentraciones en todas las capitales andaluzas.

Hernandez ha señalado que no le consta que el PP se vaya a sumar a la protesta y ha afirmado que con ella “no cuestionamos la legalidad del Gobierno pero sí su legitimidad moral porque se ha puesto de manifiesto la gravísima situación del país, con Gobierno que no ha tenido empacho a partidos compuestos por criminales y confesos o partidos que ponen en riesgo la unidad de España”.

El presidente de Vox Córdoba ha calificado la sesión de investidura de Pedro Sánchez como “uno de los días más tristes de la democracia, como lo puede atestiguar José Ramírez”, el diputado nacional de la formación, presente en la rueda de prensa junto a Paula Badanelli, portavoz en el Ayuntamiento. por ello, Hernández ha invitado a la concentración a “la ciudadanía preocupada por los acontecimientos”.

Por otro lado, en el Parlamento andaluz, Hernández ha afirmado que “seguiremos siendo exigentes”. En su opinión, “ no vamos a pedir que se actúe contra la ley pero hay políticas que pueden incidir en la cultura de la vida”, como las ayudas a mujeres embarazadas con problemas.

En este sentido, respecto al nombramiento de la cordobesa Trinidad Lechuga como coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía, el parlamentario andaluz ha manifestado que "esperamos que sea consecuente con lo que ha venido defendiendo".