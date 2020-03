Vox fía su apoyo al presupuesto al incremento de la externalización de servicios y al recorte de ayudas a la cooperación

La portavoz Paula Badanelli ha querido dejar patente que el presupuesto de PP y Cs "jamás sería el de Vox", porque entiende que no son las cuentas que Córdoba necesita, pero ha confiado que las aportaciones de su formación política las mejore. "El año que viene seremos más exigentes", ha asegurado la concejala, que ha dejado entrever su intención de llegar a un acuerdo este año, aunque no ha precisado el porcentaje de aceptación de sus propuestas con el que tendría que responderles el gobierno municipal en los próximos días. "Entendemos que ha habido un mínimo cambio y que el primer año no se puede exigir todo", ha resumido Badanelli, para quien el 100% de sus propuestas son asumibles.

Sin detallar la oferta que ayer mismo plantearon al tendiente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, para iniciar la negociación, Vox ha planteado dos ejes básicos en su planteamiento para apoyar los presupuestos de PP y Cs: por un lado, ampliar la externalización de servicios y delegaciones municipales, para que el Ayuntamiento se abra a las pymes --"somos un partido liberal hasta el tuétano", ha recordado Badanelli-; y un recorte de las subvenciones de libre concurrencia, en especial a líneas de cooperación internacional, que dejarían en el mínimo legal. Respecto al tema de las subvenciones, el concejal Rafael Saco ha advertido de que Vox no no está dispuesto a permitir ayudas a "determinadas actividades", sin concretar cuáles, y ha indicado su intención de "quitar grasa" a ese tipo de ayudas con nombres y apellidos para que se dediquen a temas que como partido consideran "más importantes".

Asimismo, el partido de Santiago Abascal ha puesto sobre la mesa inversiones por 3 millones de euros, que se centrarían en Urbanismo, Infraestructuras y Deportes (ha recordado, por ejemplo, su promesa electoral de construir más piscinas en Córdoba), y exigirá un cronograma para su cumplimiento pese a ser conscientes de que con suerte el presupuesto no entrará en vigor al menos hasta junio. Además, han exigido "cambios profundos en la Delegación de Turismo", a cuyo frente se sitúa Isabel Albás (Cs).

La portavoz de Vox considera "realista" la fecha fijada por el propio Fuentes para aprobar inicialmente las cuentas, antes de Semana Santa, y ha vuelto a lamentar el retraso que acumulan. Manuel Chamber, asesor en materia económica de Vox, por su parte, ha dado una visión genérica del presupuesto, señalando los incrementos en delegaciones como Innovación, Transformación Digital o casco histórico, y lamentando el decremento de otros, en especial mercados y comercio.