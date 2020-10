Vox exige que la remodelación del recinto ferial se haga de una sola vez y no por fases

El grupo municipal de Vox cree que lo más coherente es ejecutar la remodelación del recinto ferial de El Arenal de una sola vez y no por fases, tal y como está previsto. De hecho, en el próximo consejo rector de Urbanismo irá un punto, que ya se levantó en el anterior, para una modificación de crédito que permitirá ejecutar la primera fase, la del pavimento de la calle del Potro. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, piensa que "no tiene sentido fraccionar el proyecto" y que lo mejor es que los presupuestos municipales del 2021 contemplen una partida única para el recinto ferial y que se ejecute todo antes de febrero del 2022.

Badanelli ha censurado la publicación de las bases de la Feria de Córdoba, aprobadas el lunes por la junta de gobierno local, lo que califica de "despropósito" teniendo en cuenta que hay "otras prioridades" en estos momentos de crisis y que todo indica no se va a celebrar el año que viene. A esto se suma, señala, que a los feriantes se les plantea una bajada de tasas del 20% en un evento que no se va a celebrar y, paradójicamente, se les pide un 10% de adelanto para participar. "Vivimos en un absoluto caos y en medidas que no responden a nada lógico", lamenta la edil. A su juicio, "es un momento de políticos valientes" que anuncien "ya" que no va a haber feria y de ponerse a trabajar en dar ayudas a los afectados.

Badanelli ha criticado que el alcalde, José María Bellido, no ha convocado una reunión con los grupos para abordar el contenido del decreto firmado el sábado con las nuevas medidas que se aplican desde el domingo y con el que discrepan. "Bellido tenía que haber peleado ante la Junta para intentar minimizar el daño económico que el virus está haciendo en la ciudad", señala. La concejala no entiende el cierre de bares a las 22.00 horas, ni el de parques y considera "un despropósito que se cepillen los mercadillos". A su juicio, "simplemente haciendo cumplir la ley, evitando botellones en la calle, concentraciones ilegales y fiestas que no están permitidas" se podía haber controlado el virus.