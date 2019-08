Vox exige un plan de choque para los asentamientos rumanos

Vox quiere poner el foco en la quincena de asentamientos rumanos que hay en Córdoba y exige al Ayuntamiento que ponga en marcha, aunque no haya quejas vecinales, un plan de choque "para intentar mejorar las condiciones de vida" de las familias que viven en ellos. La formación política ha presentado hoy a los medios un estudio que hizo antes de las elecciones y que contiene la geolocalizaciómn de al menos 14 asentamientos en la capital cordobesa.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha puntualizado que su grupo no habla de "desalojos", pero considera "hipócrita" la actitud de los responsables municipales que actúan "donde se ve" e ignoran "lo que no se ve". "No hemos pedido que entre nadie a desalojar; pero es una situación de emergencia social y hay que actuar, no se trata de mandarlos a otro lado, pero sí de ser conocedores de la realidad que hay", ha afirmado.

Badanelli, en este sentido, ha valorado positivamente la actuación rápida y coordinada en el Alpargate de Policía Local, Sadeco y Servicios Sociales, "pero queremos criticar la hipocresía del cogobierno porque actúa donde se ve ignorando realidades sociales muy duras que suceden en Córdoba porque no se ven". La portavoz de Vox ha cuestionado al alcalde, José María Bellido, por decir que las personas que viven en la plaza de los Padres de Gracia "lo están pasando mal", al preguntarle si cree que quienes viven en asentamientos rumanos están en mejores condiciones que ellos.

A juicio de Vox la existencia de al menos 14 asentamientos en la ciudad se produce "con la mirada cómplice de los cordobeses, que están permitiendo situaciones insalubres y de riesgo". Aunque la portavoz municipal no ha detallado en qué consistiría el plan de choque para los asentamientos --"decirlo es responsabilidad del cogobierno, nosotros no estamos gobernando", ha dicho--, ha defendido que se cumpla la ley, y lo mismo que no se permitiría a ningún cordobés ocupar un espacio público sin licencia, por ejemplo en las Tendillas, que tampoco se permitan los asentamientos en otros puntos de la ciudad. En esta línea, Badanelli ha asegurado que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están esperando "instrucciones claras" para actuar y ha asegurado que "cuando se quiere, se puede", como han demostrado PP y Cs en el Alpargate.