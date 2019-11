Vox dice que Urbanismo es una "máquina de destrucción de empleo" y el PP, que crea actividad

Vox, grupo municipal que hace un par de semanas firmó un acuerdo con el gobierno local de PP y Ciudadanos para que salieran adelante las ordenanzas del 2020, discrepa con los populares, que están al frente de la Gerencia de Urbanismo, sobre el trabajo que está desarrollando este organismo municipal. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha mostrado su "preocupación porque la Gerencia de Urbanismo se está convirtiendo en una máquina de destrucción de empleo". Badanelli considera que ya ha pasado "tiempo suficiente para que pudiéramos vislumbrar un pequeño cambio o una mejoría" en el organismo municipal, "cosa que no sucede".

Según Badanelli, "se están dando mes a mes menos licencias que el año anterior con un gobierno de IU y PSOE y nos preocupa mucho las que se están denegando de negocios que crean empleo". Badanelli tiene claro que "cuando un negocio no tiene licencia, en teoría, debería cerrar sus puertas porque sería una dejación de responsabilidad por parte de la administración". Badanelli hacía referencia con esas manifestaciones a la denegación de licencia al mercado gastronómico de El Brillante que se producirá mañana y a la de hace un par de semanas a las instalaciones deportivas Tempo.

La visión del presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes (PP), es otra. A su juicio, "en tres meses que llevo en la Gerencia hemos sacado más actividad y empleo que en el mandato anterior y hemos resuelto cosas que para el equipo anterior eran imposibles". Fuentes ha asegurado que él no destruye empleo pero que tampoco hace "milagros". "Me dedico a construir, no a demoler, y todo lo que pueda salvar, lo voy a salvar pero dentro de la legalidad", ha aseverado.

En relación a la denegación de licencia a la sociedad Ágora 83, que fue la que abrió el mercado que después cambió de propietario y pasó a manos de un familiar del empresario y antiguo concejal Rafael Gómez, Fuentes la ha justificado argumentando que debe resolver deficiencias. En este sentido, el concejal ha explicado que Urbanismo ha solicitado a la empresa que comparezca y que para ello "se le han mandado cuatro trámites de audiencia". Sin embargo, y según ha añadido, "no ha comparecido". Aún así, asegura que "si subsanan" esas deficiencias, "sacamos adelante" el permiso, al igual que está ocurriendo con los hoteles. En este sentido, el presidente de Urbanismo ya ha manifestado su intención de negociar con Mercer tras la denegación de la licencia de obra para el hotel de cinco estrellas del Palacete de los Burgos.

No obstante, Fuentes ha indicado que en el caso del mercado de El Brillante, "ha habido un cambio de uso", ya que "era un espacio comercial y ha pasado a ser de hostelería y hay que adaptar los usos". Aún así ha dejado claro que el mercado "no tiene por qué cerrar", sino que una vez denegado el permiso, cuenta con un mes para subsanar las deficiencias. "Nadie más que yo y el alcalde estamos interesados en sacar adelante todas las licencias posibles que generen empleo y riqueza, pero son actos reglados", señala.