Vox dice que los joyeros "pagan el pato de la ineficacia" del gobierno local

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba considera que los joyeros "pagan el pato" de la mala gestión del gobierno municipal. "Primero fue la Delegación de Juventud con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) y ahora el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) con los joyeros. Entre ellos una cosa en común, cientos de miles de euros que intentan asignar a dedo a última hora y con calzador al más puro estilo rodillo y sin dar suficiente información a Vox. Está claro que no nos dejan otra opción que la de votar en contra, de forma que el convenio no salió adelante. Parece que este gobierno popular, sigue sin saber sumar", ha criticado hoy la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli.

Badanelli ha realizado estas declaraciones tras su primer consejo del Imdeec "un tanto surrealista por el fondo pero sobre todo por las formas en determinados momentos, en el que una vez más la oposición tuvo que poner orden y recordar al gobierno municipal que las cosas tarde y mal no van a contar con el apoyo de Vox". Desde esta formación insisten en que "el problema no es la Asociación de Joyeros, que hace un trabajo extraordinario y que ahora se ha convertido en damnificada por la incapacidad por parte de la presidenta del Imdeec de traer las cosas trabajadas y consensuadas".

Concluye la portavoz de Vox diciendo que “nos surgen muchas dudas después de analizar el convenio que no hemos tenido tiempo de resolver por las prisas, que no son buenas consejeras nunca, y mucho menos cuando se trata de dinero público. No nos van a amedrentar ni a presionar, y no deberían culpar a Vox de que las cosas no salgan , la responsabilidad es del gobierno y si hicieran bien su trabajo, estas cosas no pasarían".