Vox denuncia que desde el día 17 de octubre no habrá espectáculo nocturno en el Alcázar

El grupo municipal de Vox ha denunciado que "a partir del 17 de octubre no habrá espectáculo nocturno en el Alcázar", ya que el contrato puente que se puso en marcha en agosto expira este mes y aún no ha salido a concurso el nuevo para que continúe esta actividad en el monumento. La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, que ha criticado la gestión que está llevando a cabo el actual equipo de gobierno en Turismo (área que lleva Isabel Albás, de Ciudadanos), asegura que "a día de hoy no se sabe nada del nuevo pliego", por lo que compara lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento con lo que sucedió durante el anterior mandato. En este sentido, Badanelli ha manifestado que "al final van a hacer bueno a Pedro García", que fue el responsable de Turismo durante el anterior mandato. Badanelli ha recordado que el Alcázar "estuvo dos años sin espectáculo nocturno con Pedro García". Por ello, afirma que este gobierno local es "igual de malo o peor" que el anterior.

Para decir que no habrá espectáculo nocturno a partir del 17 de octubre, la portavoz del Vox se apoya en la inexistencia de un nuevo pliego para adjudicar esta actividad a otra empresa. "Es una certeza, no hay pliego, no está en contratación, no hay nada", ha manifestado, y "en quince días no puede estar adjudicada una cosa que no existe".

A juicio de la portavoz de Vox, "este gobierno municipal no tiene plan en materia de turismo, no tiene estrategia, ni objetivos, ni nuevas acciones para mantener el turismo y atraer más", lo que califica de "muy grave". Badanelli ha criticado que "no se habla de Fitur", feria en la que "hay que empezar a trabajar unos meses antes", pero "no se nos informa y tememos que no hay nadie dedicado a la misma".

ORDENANZAS

En relación a las ordenanzas municipales, la negociación sigue atascada. Badanelli ha explicado que hizo una propuesta al PP, a la que este grupo respondió con una contraoferta que no contentó a Vox. El grupo municipal exige al PP que cumpla "lo que dijo en campaña y lo que puso por escrito". Según indica, la rebaja anunciada de 15 millones se quedará en 4 millones. Por ello, "a día de hoy", asegura, "lo que hay es un no".